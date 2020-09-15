بطولة إنكلترا: إيفانوفيتش يعود من بوابة وست بروميتش

أتيلا كيسبندك ا ف ب/ارشيف

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي وست بروميتش الإنكليزي الثلاثاء تعاقده مع مدافع تشلسي السابق الصربي برانيسلاف إيفانوفيتش، بعقد حر قادما من زينيت سان بطرسبرغ الروسي.

وأحرز الصربي ثلاثة ألقاب في الدوري مع تشلسي ولقب دوري أبطال أوروبا في تسع سنوات مع فريق غرب لندن حتى عام 2017.

واستهل وست بروميتش عودته إلى "بريميرليغ" بخسارة أمام ليستر صفر-3 الاحد.

قال إيفانوفيتش (36 عاما) لموقع النادي الرسمي "البريميرليغ هو أفضل دوري في العالم".

تابع "أنا بحاجة لتحدي نفسي وانا جاهز لهذا التحدي. أنا سعيد جدا للعودة إلى الدوري الانكليزي".

من جهته، قال مدرب وست بروميتش الكرواتي سلافن بيليتش "هو إضافة كبيرة لنا، كفريق صاعد الى البريميريليغ. يستوفي جميع الشروط بالنسبة الينا".

أضاف "لقد حقق كل شيء في مسيرته. كان رائعا. نحن سعداء. يضيف الخبرة والنوعية الى فريقنا داخل وخارج ارض الملعب".

© 2020 AFP