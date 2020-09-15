بطولة إنكلترا: غريليش يمدد عقده مع أستون فيلا حتى 2025

امدي راين مصدر/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

أعلن نادي أستون فيلا الإنكليزي لكرة القدم الثلاثاء أن لاعب وسطه الدولي جاك غريليتش وقع عقدا جديدا حتى حزيران/يونيو 2025.

وقال رئيس النادي كريستيان بورسلو في بيان "جاك هو رمز للرؤية التي يمتلكها مالكنا (الملياردير المصري ناصف ساويرس) لنادينا".

وأضاف "لقد أصبح أحد أفضل اللاعبين في البلاد (... ) ونحن مصممون على بناء فريق رفيع المستوى حوله".

من جهته، علق غريليش (25 عاما) قائلا "هذا هو فريقي ومدينتي و(...) ملاك (النادي) أكدوا لي أنهم طموحون وأظهروا لي كيف يريدون بناء أستون فيلا. إنها مرحلة مثيرة بانتظارنا وأنا سعيد جدا كوني جزء منها".

وكان غريليش الذي خاض مباراته الدولية الأولى ضد الدنمارك في الثامن من أيلول/سبتمبر الحالي ضمن دوري الأمم الأوروبية بعدما لعب في الفئات العمرية مع منتخب ويلز، يحظى هذا الصيف باهتمام مانشستر يونايتد.

وانضم غريليش الى صفوف أستون فيلا في سن السادسة عشرة، وفرض نفسه صانعا لألعابه بفنياته الرائعة في سن السابعة عشرة وبقي في صفوفه على الرغم من هبوطه إلى الدرجة الأولى (الثانية عمليا) عام 2016، قبل أن يساهم بشكل فعال في عودته إلى الدوري الممتاز الموسم الماضي.

كما كان غريليش حاسما في بقاء أستون فيلا في الدوري الممتاز الموسم الماضي والذي ضمنه في المرحلة الأخيرة.

© 2020 AFP