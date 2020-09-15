بومبيو يدعو إلى خفض التصعيد العسكري في شرق المتوسط

ايرين سكوت تصوير مشترك/ا ف ب

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في واشنطن في 14 أيلول/سبتمبر 2020

إعلان اقرأ المزيد

باريس (أ ف ب)

دعا وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الثلاثاء تركيا واليونان إلى التخلي عن كل تصعيد عسكري والتركيز على البحث عن حلّ دبلوماسي للنزاع بشأن الغاز بينهما في شرق المتوسط.

وقال في مقابلة مع إذاعة "فرانس انتر"، "يجب حلّ هذه المشكلة من دون استخدام القوة العسكرية بل عبر الآليات الطبيعية، عبر القرارات الدولية، خصوصاً بشأن الحقوق المرتبطة بهذه المنطقة".

وأضاف "يجب تخفيض البصمة العسكرية في كل مكان واللجوء إلى الوسائل الدبلوماسية، غير العسكرية".

ويتنازع البلدان السيادة على مناطق في شرق المتوسط يُحتمل أن تكون غنية بالغاز الطبيعي. وتفاقم التوتر في أواخر آب/أغسطس، عندما أجرت أثينا وأنقرة مناورات عسكرية متوازية.

وأعلنت فرنسا بوضوح دعمها لليونان عبر نشر سفن حربية وطائرات مقاتلة في المنطقة، في مبادرة نددت بها أنقرة بشدة.

وعادت أخيراً سفينة المسح الزلزالي التركية إلى الساحل التركي الأحد، ما يفتح المجال أمام تهدئة بين البلدين.

والأزمة في المتوسط مدرجة على جدول أعمال قمة أوروبية ستنعقد في 24 و25 أيلول/سبتمبر في بروكسل مع طرح احتمال فرض عقوبات على تركيا.

© 2020 AFP