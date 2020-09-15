دورة روما: روبليف الى الدور الثاني وخروج كيربر من الاول

كلاي برانسكيل تصوير مشترك/ا ف ب

الروسي اندري روبليف خلال مباراته مع الارجنتيني فاكوندو يانيس في الدور الثاني من دورة روما لكرة المضرب في 15 ايلول/سبتمبر 2020

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روما (أ ف ب)

بلغ الروسي أندري روبليف الدور الثاني من دورة روما لكرة المضرب بفوزه على الارجنتيني فاكوندو باغنيس 6-4 و6-4، في حين خرجت الالمانية انجليك كيربر المصفنة اولى عالميا سابقا من الدور الاول على يد التشيكية كاتيرينا سينياكوفا بنتيجة 3-6 و1-6.

ويلتقي روبليف المصنف 12 عالميا في الدور الثاني مع البولندي هوبيرت هوركاش في الدورة التي تقام على الملاعب الترابية والتي تعتبر تحضيرية لرولان غاروس الفرنسية، إحدى البطولات الاربع الكبرى، والتي تنطلق في 27 أيلول/سبتمبر الحالي حتى 11 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وحقق روبليف الذي بلغ الاسبوع الفائت الدور ربع النهائي من بطولة فلاشينغ ميدوز الاميركية قبل ان يخسر امام مواطنه دانييل مدفيديف، 25 ضربة رابحة وكان قويا في التبادلات الطويلة عن الخط الخلفي.

ويقدم الروسي مستويات مميزة هذا الموسم محققا انتصاره العشرين مقابل خمس هزائم، إذ توج قبل توقف المنافسات في آذار/مارس الفائت بسبب فيروس كورونا المستجد، بلقب دورتي قطر وأديلايد الاسترالية.

وفي مباراة أخرى، عوّض الاسترالي جون ميلمان تأخره 2-4 في المجموعة الثانية ليتفوق على البرتغالي جواو سوزا 7-5 و7-6 (7-2) في ساعتين واربع دقائق.

وضرب ميلمان المصنف 43 عالميا موعدا في الدور الثاني مع الارجنتيني دييغو شوارتزمان (15 عالميا) الذي خرج من فلاشينغ ميدوز في الدور الاول.

لدى السيدات، حققت سينياكوفا المصنفة 61 عالميا مفاجأة بإقصائها كيربر المصنفة 15 في الدورة وحاملة لقب ثلاث بطولات كبرى بنتيجة 6-3 و6-1 في غضون 68 دقيقة فقط.

وهو الفوز الاول للتشيكية على كيربر المصنفة 22 عالميا في رابع مواجهة بينهما كما وحققت فوزها الاول على لاعبة في قائمة المصنفات الثلاثين الاوليات منذ فوزها على اليابانية ناومي اوساكا المتوجة السبت بلقب فلاشينغ ميدوز، في رولان غاروس العام الفائت.

وفي أبرز النتائج الاخرى، بلغت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا وصيفة رولان غاروس عام 2019 الدور الثاني بفوز صعب على اليابانية ميساكي دوي 6-1، 4-6 و6-4.

© 2020 AFP