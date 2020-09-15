طواف فرنسا: الألماني كامنا يحرز المرحلة 16 والقميص الاصفر يبقى في حوزة روغليتش

سيباستيان نوجييه POOL/ا ف ب

الدراج الالماني لينارد كامنا محتفلا بفوزه بالمرحلة السادسة عشرة من طواف فرنساالاربعاء. 15 ايلول/سبتمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

احرز الألماني لينارد كامنا المرحلة السادسة عشرة من طواف فرنسا الثلاثاء على قمم فيلار دو لان، في حين بقي القميص الاصفر في حوزة السلوفيني بريموز روغليتش.

وقطع كامنا (24 عاما) مسافة 164 كلم بتوقيت 4.12:52 ساعات متقدما على الاكورادوري ريتشار كاراباس الفائز بجيرو ايطاليا عام 2019، والسويسري سيباستيان رايشنباخ.

وكان كامنا (24 عاما) قريبا من احراز المرحلة الثانية عشرة يوم الجمعة الماضي لكن الكولومبي داني مارتينيس تخطاه في الرمق الاخير.

وقال الفائز بعد تتويجه "رأيت بان منافسي كاراباس لم يكن على ما يرام، فبذلت قصارى جهدي وسارت الامور كما اشتهي".

واضاف "خاب ظني عندما خسرت مرحلة بوي ماري (الجمعة)، لكن فوزي اليوم يعوض ذلك".

والفوز هو الاول لدراج الماني منذ جون ديغنكولب عام 2018.

وتنطلق المرحلة السابعة عشرة الاربعاء من مدينة غرونوبل على مسافة 170 كلم، وسيجتاز فيها الدراجون أعلى قمة خلال السباق على ارتفاع 2304 امتار.

- ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل في المرحلة ال16:

1- الالماني لينارد كامنا 4.12:52 ساعة

2- الاكواردي ريتشارد كاراباس بفارق 1.27 دقيقة

3- السويسري سيباستيان رايشنباخ بفارق 1.56 دقيقة

4- الروسي بافل سيفاكوف بفارق 2.34 دقيقة

5- الالماني سيمون غيشكه بفارق 2.35 دقيقة

- الترتيب العام للخمسة الاوائل:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 70.06:47 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 40 ثانية

3- الكولومبي ريغوبرتو أوران بفارق 1,34 دقيقة

4- الكولومبي ميغل أنخل لوبيس بفارق 1,45 د

5- البريطاني آدم يايتس بفارق 2,03 د

© 2020 AFP