فرنسا: تسجيل 7852 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

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صف انتظار للخضوع لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد في كيبرون بغرب فرنسا في 27 تموز/يوليو 2020.

سجلت فرنسا 7852 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بحسب وزارة الصحة الفرنسية التي أضافت بأن عدد الحالات التي دخلت المستشفى ارتفعت من 2561 حالة الإثنين إلى 2713 حالة الثلاثاء.

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أعلنت وزارة الصحة في فرنسا الثلاثاء تسجيل 7852 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، في ارتفاع عن 6158 حالة إصابة سجلت يوم الإثنين.

وقالت أيضا الوزارة في تحديثها اليومي على الإنترنت إن عدد الحالات التي دخلت للمستشفيات بسبب كوفيد-19 خلال الأيام السبعة الماضية ارتفع إلى 2713 حالة مقارنة بما تم تسجيله يوم الإثنين وهو 2561 حالة.

وارتفع عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فرنسا إلى 30999 بعد تسجيل 37 حالة وفاة جديدة.

وبلغ مجمل عدد حالات الإصابات بالفيروس الآن في فرنسا 395104 حالات.

فرانس24/ رويترز

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