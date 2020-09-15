مالي: المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تدعو لتسليم السلطة لحكومة مدنية على الفور

مالك كوناتي ا ف ب/ارشيف

أعضاء في اللجنة العسكرية التي أطاحت بالرئيس المالي ومرافقوهم، في وزارة الدفاع في باماكو في 19 آب/اغسطس 2020

طالب رئيس غانا نانا أكوفو-أدو الذي يترأس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا قادة الانقلاب العسكري في مالي بتسليم السلطة فورا إلى حكومة انتقالية مدنية وذلك بعد انقضاء المهلة التي حددت لقادة الانقلاب لتعيين قادة مؤقتين. والتقى قادة إقليميون بقادة من المجلس العسكري الثلاثاء في غانا لبحث إمكانية تسريع انتقال السلطة. وكان المجلس العسكري أعلن السبت أن الرئيس المؤقت قد يكون عسكريا أو مدنيا ولم يحدد موعد إعلان حكومة جديدة.

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قال رئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) الثلاثاء إنه يجب على قادة الانقلاب العسكري في مالي تسليم السلطة لحكومة انتقالية مدنية على الفور وذلك مع انتهاء الموعد المحدد للمجلس العسكري الحاكم لتعيين قادة مؤقتين. والتقى رؤساء إقليميون بقادة المجلس العسكري الثلاثاء في غانا في محاولة لتسريع انتقال السلطة.

وفرضت إيكواس التي تضم 15 دولة عقوبات اقتصادية بعد الإطاحة في 18 أغسطس آب بالرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا، وقالت إنه يجب تعيين رئيس جديد بحلول اليوم الثلاثاء.

لكن المجلس العسكري أصدر وثيقة يوم السبت جاء فيها أن الرئيس المؤقت يمكن أن يكون عسكريا أو مدنيا، ولم يوضح بعد متى سيتم تسمية الحكومة الجديدة.

وقال رئيس غانا نانا أكوفو-أدو القائم بأعمال رئيس إيكواس قبل بدء المحادثات "يفترض أن يكون هذا هو اليوم الذي يعلن فيه المجلس العسكري عن حكومة، والتي يجب أن تمتثل للمعايير التي وضعناها في أغسطس. هذا لم يحدث".

ويخشى القادة الإقليميون من أن يمثل الانقلاب سابقة خطيرة في غرب أفريقيا ويقوض قتالا في مالي ودول مجاورة بمنطقة الساحل ضد متشددين إسلاميين على صلة بتنظيمي القاعدة و"الدولة الإسلامية".

فرانس24/ رويترز

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