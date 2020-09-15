مباشر: نشرة خاصة حول توقيع اتفاقيات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين في واشنطن

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان في البيت الأبيض في واشنطن، الولايات المتحدة، 15 أيلول/سبتمبر 2020. © رويترز

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توقع كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين مساء الثلاثاء اتفاقيتين تاريخيتين في البيت الأبيض، بالعاصمة واشنطن، بحضور رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والبحريني عبد اللطيف الزياني. وستسمح الاتفاقيتين المعروفتين بـ"اتفاقيات أبراهام"، رسميا، بإقامة علاقات دبلوماسية بين الدولة العبرية والإمارات والبحرين، في أول انفراجة من هذا النوع منذ معاهدتي السلام مع مصر والأردن في 1979 و1994. نشرة خاصة ابتداء من الساعة السادسة بتوقيت باريس على شاشة فرانس24.