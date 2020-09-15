نافالني عبر إنستغرام: "تمكنت من التنفس بمفردي طوال نهار"

ألكسندر نيمينوف ا ف ب/ارشيف

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موسكو (أ ف ب)

نشر المعارض الروسي أليكسي نافالني الثلاثاء صورة له عبر إنستغرام ورسالةً يقول فيها إنه تمكّن من التنفّس من دون جهاز طوال نهار، في أول منشور له منذ تأكيد ألمانيا تعرضه للتسميم في أواخر آب/أغسطس، بينما تنفي روسيا ذلك.

وكتب عبر حسابه على موقع إنستغرام "لا أستطيع أن أقوم بأي شيء تقريباً، لكن أمس (الاثنين) تمكنت من التنفس بمفردي طوال نهار"، مرفقاً الرسالة بصورة له فاتحاً عينيه وجالساً على سريره في المستشفى في برلين وإلى جانبه زوجته.

وأضاف ممازحاً، "لقد أعجبني الأمر (التنفس من دون أجهزة)، إنها عملية مذهلة ويستهين بها كثيرون. أنا أوصي بها". وقال لمتابعيه "اشتقت لكم"، بعد أسبوع على استيقاظه من غيبوبة اصطناعية مستحدثة طبياً.

وأعلن مستشفى شاريتيه في برلين الاثنين أن المعارض الأبرز للكرملين الذي وقع ضحية تسميم في العشرين من آب/أغسطس في سيبيريا بحسب أوساطه، بات بامكانه "التخلي تماما عن التنفس الاصطناعي"،

وكان مختبر عسكري ألماني خلص في الثالث من أيلول/سبتمبر إلى أن نافالني البالغ 44 عاماً تعرّض للتسميم عبر مادة نوفيتشوك، الأمر الذي تنفيه موسكو.

وأعلنت مختبرات فرنسية وسويدية الاثنين تأكيدها الاستنتاجات الألمانية بشأن تسميم نافالني.

© 2020 AFP