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هل يؤدي اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين إلى بزوغ "شرق أوسط جديد"؟

المحلل السياسي خليل جهشان © صورة ملتقطة من الشاشة.

نص : فرانس24 تابِع | فيديو : فرانس24 تابِع 5 دقائق

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بزوغ "شرق أوسط جديد"، بعد توقيع كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين اتفاقيتين تاريخيتين لتطبيع العلاقات. إلا أن المحلل السياسي خليل جهشان يرى أن الشرق الأوسط غير مقبل على تغيير في ملامحه وأن اتفاق التطبيع هو نزعة جديدة أشبه بتحالف رباعي تحكمه مصالح سياسية واقتصادية واستراتيجية على غرار تحالف الخمسينيات والستينيات.