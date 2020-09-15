هل يؤدي اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين إلى بزوغ "شرق أوسط جديد"؟
نشرت في:
تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن بزوغ "شرق أوسط جديد"، بعد توقيع كل من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين اتفاقيتين تاريخيتين لتطبيع العلاقات. إلا أن المحلل السياسي خليل جهشان يرى أن الشرق الأوسط غير مقبل على تغيير في ملامحه وأن اتفاق التطبيع هو نزعة جديدة أشبه بتحالف رباعي تحكمه مصالح سياسية واقتصادية واستراتيجية على غرار تحالف الخمسينيات والستينيات.
إعلان
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوماشترك