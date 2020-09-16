إسرائيل تشن غارات على مواقع في غزة ردا على قصف صاروخي من القطاع

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الجيش الإسرائيلي يستهدف ما قال إنه أهداف تابعة لحركة حماس في رفح بقطاع غزة.

ردا على على قصف صاروخي استهدف جنوب الدولة العبرية انطلاقا من غزة، قام الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء بشن غارات على مواقع قي القطاع. وكان صاروخان قد أطلقا مساء الثلاثاء من غزة باتجاه إسرائيل تزامنا مع مراسم توقيع اتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين.

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شن الجيش الإسرائيلي فجر الأربعاء ضربات على مواقع في قطاع غزة ردا على قصف صاروخي استهدف جنوب الدولة العبرية، انطلاقا من القطاع المحاصر، وفق ما أفادت مصادر أمنية فلسطينية.

وانطلقت من غزة فجر الأربعاء صواريخ جديدة باتجاه إسرائيل ردت عليها الأخيرة بضرب مواقع عدة في القطاع، وفق نفس المصادر. ودوت صفارات الإنذار في المدن والبلدات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وأطلق صاروخان مساء الثلاثاء من القطاع باتجاه إسرائيل، بالتزامن مع مراسم توقيع اتفاقي التطبيع في واشنطن، واعترضت أحدهما منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية المضادّة للصواريخ في حين سقط الثاني في مدينة أشدود حيث أسفر عن إصابة شخصين على الأقلّ بجروح طفيفة، بحسب الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت إذاعة حماس الرسمية في غزة أن ثلاث هجمات صاروخية على الأقل استهدفت صباح الأربعاء جنوب الدولة العبرية انطلاقا من القطاع، في حين أفادت مصادر أمنية في غزة أن سلاح الجو الإسرائيلي شنّ صباحا غارات عدة على القطاع.

ولم يتبن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة إطلاق الصاروخين.

وقطاع غزة الذي تسيطر عليه منذ 2007 حركة حماس هو جيب فقير يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني ويخضع لحصار إسرائيلي.

وكثفت حماس في أغسطس/آب إطلاق بالونات حارقة إضافة إلى صواريخ من القطاع على إسرائيل التي ردت بضربات جوية ليلية على مواقع للحركة المسلحة.

لكن الجانبين توصلا في مطلع سبتمبر/أيلول الجاري إلى اتفاق بوساطة قطرية، قضى بإحياء هدنة هشة تسري منذ عام ونصف عام.

ونددت حماس التي تسيطر على قطاع غزة منذ 2007 والسلطة الفلسطينية باتفاقي التطبيع بين إسرائيل وكلّ من الإمارات والبحرين.

وجرت الثلاثاء مظاهرات في الأراضي الفلسطينية المحتلة رفضا للاتفاقين.

فرانس24/ أ ف ب

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