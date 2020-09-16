تخطي إلى المحتوى الرئيسي
البث المباشر
#التطبيع مع إسرائيل
#فيروس كورونا
فرنسا
الأخبار المغاربية
الشرق الأوسط
الأكثر قراءة
احذر الأخبار الكاذبة

الأزمة الليبية: رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج يعلن نيته تقديم استقالته نهاية أكتوبر

نشرت في:

صورة ملتقطة عن الشاشة. فايز السراج.
صورة ملتقطة عن الشاشة. فايز السراج. © فرانس24.
نص : فرانس24 تابِع
|
فيديو : معاذ الشيخ
7 دقائق

أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج الأربعاء، عن رغبته في استقالته من مهامه بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

إعلان

قال فايز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا اليوم الأربعاء إنه يرغب في تسليم مهامه بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وصرح السراج في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "أعلن للجميع رغبتي الصادقة تسليم مهامي فى موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت عملها واختارت مجلسا رئاسيا جديدا ورئيس حكومة".

ويرأس السراج حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في طرابلس عام 2015 إثر اتفاق سياسي توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف توحيد ليبيا وإشاعة الاستقرار بها بعد الفوضى التي اجتاحتها عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وربما تزيد استقالته من الغموض السياسي في طرابلس أو حتى من الاقتتال الداخلي بين الفصائل المتنافسة في الائتلاف الذي يهيمن على غرب ليبيا.

غير أنها تأتي أيضا مع تجدد الدفع باتجاه حل سياسي بعد أن أنهت حكومة الوفاق في يونيو حزيران هجوما شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) على طرابلس  طيلة 14 شهرا وأرغمتها على التراجع عن العاصمة.

فرانس24/ رويترز

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم

ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24

Download_on_the_App_Store_Badge_AR_RGB_blk_102417 google-play-badge_AR
الصفحة غير متوفرة

المحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.