الأزمة الليبية: رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج يعلن نيته تقديم استقالته نهاية أكتوبر

أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج الأربعاء، عن رغبته في استقالته من مهامه بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

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قال فايز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا اليوم الأربعاء إنه يرغب في تسليم مهامه بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.

وصرح السراج في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي "أعلن للجميع رغبتي الصادقة تسليم مهامي فى موعد أقصاه آخر شهر أكتوبر على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت عملها واختارت مجلسا رئاسيا جديدا ورئيس حكومة".

ويرأس السراج حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في طرابلس عام 2015 إثر اتفاق سياسي توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف توحيد ليبيا وإشاعة الاستقرار بها بعد الفوضى التي اجتاحتها عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.

وربما تزيد استقالته من الغموض السياسي في طرابلس أو حتى من الاقتتال الداخلي بين الفصائل المتنافسة في الائتلاف الذي يهيمن على غرب ليبيا.

غير أنها تأتي أيضا مع تجدد الدفع باتجاه حل سياسي بعد أن أنهت حكومة الوفاق في يونيو حزيران هجوما شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) على طرابلس طيلة 14 شهرا وأرغمتها على التراجع عن العاصمة.

فرانس24/ رويترز

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