الدوري الفرنسي: البرازيل تساند مواطنها نيمار في قضية ضربه مدافع مرسيليا ألفارو غونزاليس

أعربت البرازيل الثلاثاء عن مساندتها لمواطنها نيمار الذي طرد الأحد بعد ضربه للمدافع الإسباني ألفارو غونزاليس، في آخر لحظات المباراة التي خسرها فريقه باريس سان جرمان ضد ضيفه وغريمه مرسيليا بنتيجة صفر- 1 في الدوري الفرنسي. وعلى غرار الرئيس جايير بولسونارو، أعلنت الوزارة البرازيلية المكلفة قضايا حقوق الإنسان دعمها ووقوفها خلف أغلى لاعب في العالم.

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أعلنت الحكومة البرازيلية الثلاثاء عن دعمها لمواطنها نيمار الذي طرد الأحد بعد ضربه للمدافع الإسباني ألفارو غونزاليس، في الثواني الأخيرة من اللقاء الذي خسره وفريقه باريس سان جرمان، أمام ضيفه وغريمه مرسيليا (صفر-1) في الدوري الفرنسي.

وتخلل اللقاء توتر كبير بين لاعبي الفريقين ما أرغم الحكم على إشهار البطاقة الصفراء خمس مرات في الشوط الأول وتسعا في الثاني.

ثم ما لبث أن تفاقم التوتر في الوقت بدل الضائع الذي شهد مشادات ثنائية بين الأرجنتينيين لياندرو باريديس (سان جرمان) وداريو بينيديتو من جهة، وجوردان أمافي (مرسيليا) وليفين كورزاوا فطردهم الحكم، قبل أن يلقى نيمار نفس المصير لضربه ألفارو غونزاليس بدون كرة لحظة الاشتباك.

Communiqué du club — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 14, 2020

"نيمار اشتكى العنصرية"

وبحسب مشاهد بثتها شبكة "تيليفوت"، اشتكى نيمار بعد نصف ساعة على انطلاق المباراة إلى الجهاز التحكيمي، مكررا في عدة مناسبات "العنصرية، لا!"، في إشارة إلى مدافع مرسيليا المكلف مراقبته والذي نعت البرازيلي بالقرد بحسب مزاعم الأخير، وهو ما نفاه المدافع الإسباني.

وعلى غرار الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو الذي أعاد الاثنين نشر تغريدة للمهاجم الدولي يتهم فيها غونزاليس بوصفه بـ"القرد ابن العاهرة"، وقفت الوزارة المسؤولة عن قضايا حقوق الإنسان في البرازيل خلف أغلى لاعب في العالم.

VAR pegar a minha “agressão” é mole ... agora eu quero ver pegar a imagem do racista me chamando de “MONO HIJO DE PUTA” (macaco filha da puta)... isso eu quero ver!

E aí? CARRETILHA vc me pune.. CASCUDO sou expulso... e eles? E aí ? — Neymar Jr (@neymarjr) September 13, 2020

وأفادت الوزارة البرازيلية في بيان "في مواجهة حالة عنصرية أخرى في الرياضة، تعرب وزارة المرأة والأسرة وحقوق الإنسان علنا عن تضامنها مع اللاعب نيمار جونيور"، مشددة "العنصرية جريمة".

توقيف لعدة مباريات؟

ويواجه النجم البرازيلي إمكانية إيقافه لعدة مباريات من قبل لجنة الانضباط في رابطة الدوري الفرنسي، كما هو الحال بالنسبة لغونزاليس في حال وجد المسؤولون بأن ما زعمه نيمار كان صحيحا.

ومن المنتظر أن تحقق لجنة الانضباط في مزاعم نيمار ضد غونزاليس الذي ادعى مرسيليا أنه كان ضحية بدوره بعد أن بصق عليه جناح سان جرمان الأرجنتيني أنخل دي ماريا.

ويؤدي أي سلوك عنصري إلى عقوبة الإيقاف لعشر مباريات كحد أقصى، فيما يمكن أن يؤدي البصق الموجه إلى لاعب آخر إلى الإيقاف لست مباريات.

من جانبه، يواجه كورزاوا احتمال إيقافه حتى سبع مباريات بسبب سلوكه العنيف بعد لكمه أمافي.

فرانس24/ أ ف ب

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