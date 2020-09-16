الصحافة الإسرائيلية: "الصراع الحقيقي هو مع الفلسطينيين وليس مع من تم التوقيع معهم" في واشنطن

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نص : ليلى عودة | فيديو : ليلى عودة 5 دقائق

فيها شهدت الأراضي الفلسطينية وقفات احتجاجية غاضبة تنديدا بتوقيع الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، اعتبرت الصحافة الإسرائيلية صباح الأربعاء أن "الصراع هو مع الفلسطينيين وليس مع تم التوقيع معهم" في واشنطن، كما أفادت مراسلة فرانس24 في القدس ليلى عودة. وقالت مراسلتنا إن وزير الخارجية الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان قد وجه انتقادات لبنيامين نتانياهو، مشيرا إلى أن "نتانياهو احتفل في واشنطن وأن حركة حماس احتفلت على طريقتها (بالصواريخ) في عسقلان وإسدود".