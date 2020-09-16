اليابان: زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي يوشيهيدي سوغا رئيسا جديدا للحكومة

حصل زعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي في اليابان يوشيهيدي سوغا الأربعاء على غالبية أصوات نواب البرلمان، ليتولى بموجب ذلك رئاسة الحكومة خلفا لشينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية. وتنتظر سوغا الكثير من التحديات الاقتصادية، فيما تعهد رئيس الوزارء الجديد بمواصلة سياسة سلفه الذي كان يحظى بشعبية كبيرة وسط اليابانيين وظل على رأس الحكومة منذ 2012.

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أصبح زعيم الحزب الليبيرالي الديمقراطي يوشيهيدي سوغا رئيسا للوزراء خلفا لشينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية، إثر انتخابه من قبل البرلمان الأربعاء.

ونال سوغا 314 صوتا من أصل 462 في مجلس النواب، حيث يستحوذ على غالبية المقاعد إلى جانب حليفه في الائتلاف، حزب كوميتو. وكان المطلوب لكي يتم انتخابه غالبية بسيطة.

ويرتقب أن تعلن تشكيلة حكومة سوغا (71 عاما) المقرب من آبي، في وقت لاحق. وكان قد فاز الاثنين بالانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديمقراطي لكي يصبح رئيسا جديدا للحزب ووعد بمواصلة سياسة سلفه الذي كان يتولى السلطة منذ نهاية 2012.

وكان سوغا قد حصل حتى قبل أن يدخل رسميا السباق، على دعم التيارات الرئيسية داخل الحزب الحاكم التي اعتبرت ترشيحه رمزا للاستقرار ولاستمرارية سياسة آبي.

وكان آبي قد أعلن فجأة في نهاية أغسطس/آب استقالته قبل عام واحد من انتهاء ولايته، لأسباب صحية.

تحديات مطروحة أمام رئيس الحكومة الجديد

سيكون رئيس الحكومة الجديد أمام تحديات صعبة ومعقدة. فقد كانت اليابان تشهد ركودا قبل انتشار وباء كوفيد-19 والعديد من منجزات السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء المستقيل تبدو في خطر.

وأكد سوغا أن إنعاش الاقتصاد سيشكل أولوية مطلقة. ولم يعرف ما إذا كان سوغا سيدعو إلى انتخابات تشريعية مبكرة لتعزيز موقعه وتجنب اعتباره رئيسا مؤقتا للحكومة قبل اقتراع جديد بعد عام مع انتهاء ولاية آبي نظريا.

وتحدث مسؤولون سياسيون كبار عن احتمال تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة ربما اعتبارا من أكتوبر/تشرين الأول، لكن سوغا لم يدل بأي تعليق في هذا الشأن.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

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