اليونان تنفي أن تكون كلفة برامج تسلّح 10 مليارات يورو

ماريو غولدمان ا ف ب/ارشيف

طائرة رافال فرنسية لدى اقترابها من حاملة الطائرات شارل ديغول قبالة السواحل الشرقية لقبرص في 10 شباط/فبراير 2020

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اثينا (أ ف ب)

نفى وزير الدفاع اليوناني الأربعاء تقارير ذكرت أن بلاده ستنفق 10 مليارات يورو على برامج تسلّح أعلن عنها في نهاية الأسبوع الماضي.

وتم الكشف عمّا يبدو أنه أكثر برنامج طموح لتطوير القدرات العسكرية في قرابة عقدين من الزمن وسط توتر متنام مع تركيا بشأن موارد الطاقة والسيادة في المياه قبالة شواطئهما.

وقال نيكوس بانايوتوبولوس خلال أحد مؤتمرات إيكنوميست في أثينا "إنها ليست خطة انفاق بقيمة 10 مليارات يورو" ردا على سؤال حول كلفة الصفقات.

وأوضح بأنها "سلسلة من الخطوات المحسوبة جيدا والذكية وذات الأولوية التي تلبي احتياجاتنا إلى أقصى حد".

واضاف "يجب أن نكون انتقائيين ... لن نقدم على ذلك من دون حدود ... سيحصل ذلك مع الوقت".

وكان رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس قد أعلن السبت عن برنامج كبير لشراء الأسلحة يشمل طائرات حربية وفرقاطات ومروحيات وتجنيد 15 ألف عسكري بدوام كامل خلال السنوات الخمس المقبلة.

وقال ميتسوتاكيس إن اليونان ستشتري 18 طائرة رافال فرنسية وأربع فرقاطات متعددة المهام وأربع مروحيات لسلاح البحرية.

وسيتم تأمين أسلحة جديدة مضادة للدبابات وطوربيدات لسلاح البحرية وصواريخ لسلاح الجو.

والبرنامج الذي يتضمن تحديث أربع فرقاطات موجودة بالفعل، يسعى أيضا لخلق آلاف الوظائف من خلال ضخ الموارد في قطاع صناعة الأسلحة الوطنية.

وأوضح رئيس الوزراء فيما بعد أن أولى مقاتلات رافال الفرنسية سيتم تسليمها على الأرجح في 2021، فيما سيتم استدراج العروض للفرقاطات التي ستكون فترة تسليهما 10 سنوات.

وقال وزير الدفاع الأربعاء إن أثينا "تجري مباحثات مع شركاء استراتيجيين محتملين" لصناعات الدفاع اليونانية التي تتضمن المجال الجوي وأحواض بناء السفن.

والخلاف بين اليونان وتركيا الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي أقحم دولا أوروبية كبرى مثيرا المخاوف من اتساع التصعيد.

ويٌعتقد أن ميتسوتاكيس اتخذ قرار شراء الأسلحة السبت بعد محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة لرؤساء دول جنوب أوروبا في كورسيكا الأسبوع الماضي.

وبعكس دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي فإن فرنسا تدعم بقوة اليونان في مواجهتها مع تركيا، كما تدعم قبرص.

© 2020 AFP