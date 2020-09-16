انتخاب يوشيهيدي سوغا رئيسا للوزراء في اليابان  

شارلي تريبالو ا ف ب/AFP

يوشيهدي سوغا (وسط) بعد انتخابه رئيسا للوزراء في اليابان في مجلس النواب في طوكيو في 16 ايلول/سبتمبر 2020.

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طوكيو (أ ف ب)

انتخب البرلمان الياباني الأربعاء يوشيهيدي سوغا رئيسا للوزراء خلفا لشينزو آبي الذي استقال لأسباب صحية.

ويرتقب أن تعلن تشكيلة حكومة سوغا (71 عاما) المقرب من آبي، في وقت لاحق. وكان فاز الاثنين بالانتخابات الداخلية للحزب الليبرالي الديموقراطي لكي يصبح رئيسا جديدا للحزب ووعد بمواصلة سياسة سلفه الذي كان يتولى السلطة منذ نهاية 2012.

ونال سوغا الأربعاء 314 صوتا من أصل 462 أعلنت صلاحيتها في مجلس النواب حيث يشغل حزبه غالبية مع حليفه في الائتلاف، حزب كوميتو. وكان المطلوب لكي يتم انتخابه غالبية بسيطة.

ولم تعرف بعد نتائج التصويت في المجلس الاعلى من البرلمان حيث يشغل الحزب الليبرالي الديموقراطي وحليفه أيضا غالبية.

وكان سوغا حصل حتى قبل أن يدخل رسميا السباق، على دعم التيارات الرئيسية داخل الحزب الحاكم التي اعتبرت ترشيحه رمزا للاستقرار ولاستمرارية سياسة آبي.

وكان آبي أعلن فجأة في نهاية آب/أغسطس استقالته قبل عام واحد من انتهاء ولايته، لأسباب صحية.

وستكون أمام رئيس الحكومة الجديد تحديات صعبة ومعقدة. فقد كانت اليابان تشهد ركودا قبل انتشار وباء كوفيد-19 والعديد من منجزات السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء المستقيل تبدو في خطر.

وأكد سوغا أن إنعاش الاقتصاد سيشكل أولوية مطلقة مثل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد الأمر الضروري لتنظيم دورة الألعاب الأولمبية في اليابان 2020 التي أرجئت إلى العام المقبل.

© 2020 AFP