بايدن: فشل ترامب بإدارة الأزمة الوبائية "يجعله غير أهل بتاتاً" لتولّي الرئاسة

جيم واطسون ا ف ب/ا ف ب

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ويلمنغتون (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

اعتبر المرشّح الديموقراطي إلى الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن الأربعاء أنّ فشل منافشه الجمهوري الرئيس دونالد ترامب في إدارة الأزمة الوبائية الناجمة عن كوفيد-19 "يجعله غير أهل بتاتاً" لتولّي الرئاسة.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في ويلمنغتون بولاية ديلاوير إنّ "المسؤولية الأولى للرئيس هي حماية الشعب الأميركي، وهو لم يفعل ذلك. هذا أمر يجعله غير أهل بتاتاً" لتولّي الرئاسة، مشيراً بالخصوص إلى رفض ترامب فرض إجراءات على الصعيد الوطني لمكافحة الفيروس مثل تدابير التباعد الجسدي وإلزامية وضع الكمامة.

كما أكّد نائب الرئيس السابق أنّه لا يثق بتاتاً بترامب بكلّ ما يتعلّق بإنتاج لقاح فعّال ضدّ فيروس كورونا المستجدّ وتوزيعه.

وقال "أثق باللّقاحات، وأثق بالعلماء، لكنّني لا أثق بدونالد ترامب. والآن لا يمكن للأميركيين أيضاً أن يثقوا به".

وأضاف "هناك شيء واحد مؤكّد: لا يمكننا أن نسمح للسياسة بأن تتدخّل في اللقاح بأيّ شكل من الأشكال". ملم/بم

© 2020 AFP