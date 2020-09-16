بطولة فرنسا: دراكسلر يقود سان جرمان لفوز اول هذا الموسم بهدف قاتل على متز

فرانك فيف ا ف ب/ا ف ب

لاعب وسط باريس سان جرمان الالماني يوليان دراكسلر يحتفل مع الارجنتيني أنخل دي ماريا بالفوز على متز ضمن مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى للدوري الفرنسي، على ملعب "بارك دي برانس"، في 16 أيلول/سبتمبر 2020

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باريس (أ ف ب)

قاد لاعب الوسط الالماني يوليان دراكسلر فريقه باريس سان جرمان المنقوص عدديا إلى تحقيق فوزه الاول هذا الموسم بتسجيله هدفا قاتلا في مرمى ضيفه متز، ليخرج فائزا بنتيجة 1-صفر، في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى من منافسات بطولة فرنسا لكرة القدم.

وسجل دراكسلر برأسية هدف الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع (90+3)، فيما أكمل سان جرمان في الشوط الثاني بتسعة لاعبين بعد طرد عبدو ديالو لتلقيه بطاقتين صفراوين (65) وإصابة الاسباني خوان بيرنات (86).

وصعد سان جرمان للمركز الـ 15 برصيد ثلاث نقاط، فيما يقبع متز الذي تلقى هزيمته الثالثة تواليا في المركز الثامن عشر من دون نقاط.

واجه سان جرمان على ملعبه "بارك دي برانس" في باريس، حتمية الفوز بهذه المباراة في أسوأ بداية له في الدوري المحلي منذ 1978، لتعويض خسارتيه السابقتين أمام لنس ومرسيليا بالنتيجة ذاتها (صفر-1).

وسيطر النادي الباريسي على المباراة من دون ترجمة فرصه إلى أهداف، ومقابل تألق الارجنتيني أنخل دي ماريا ودوره في معظم الكرات الخطرة، وقف الحارس الجزائري الدولي ألكسندر أوكيدجا سدا منيعا في مباراة جمعت بين فريقين يبحثان عن نقاطهما الاولى في الدوري هذا الموسم.

وفاز سان جرمان في مبارياته التسع الاخيرة أمام متز في الـ "ليغ1"، كما لم يخسر على ارضه أمام ضيفه في مبارياته الـ 14 الاخيرة في الدوري محققا 11 إنتصارا مقابل ثلاثة تعادلات.

ويعود آخر فوز لمتز على أرض سان جرمان في الدوري إلى 30 آذار/ مارس 1996 بنتيجة 3-2.

وتأثر النادي الباريسي من الغيابات في صفوفه، فإلى جانب البرازيلي نيمار ولايفين كورزاوا والأرجنتيني لياندرو باريديس الموقوفين بسبب الطرد أمام مرسيليا في مباراة شهدت توترا كبيرا بين لاعبي الفريقين وانتهت بفوز الغريم صفر-1 في المرحلة الثالثة، والمهاجم كيليان مبابي الذي ما زال في مرحلة التعافي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، خاض صاحب الارض اللقاء من دون وسطه الإيطالي ماركو فيراتي ومدافعه الألماني تيلو كيهرر.

- هدف اول بعد 42 تسديدة -

ودفع المدرب الالماني توماس توخل بمهاجمه الارجنتيني ماورو إيكاردي اساسيا في مباراته الاولى هذا الموسم، كما عاد الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس بين الخشبات الثلاث والبرازيلي ماركينيوس الى خط الدفاع مستعيدا شارة القائد من بريسنل كيمبيبي الجالس على مقاعد البدلاء.

تأخر بطل الدوري في الدخول ضمن أجواء اللقاء وافسح المجال أمام ضيفه لتهديد مرمى نافاس الذي اضطر للتدخل أمام المهاجم السنغالي إبراهيما نيان ليمنعه من افتتاح التسجيل باكرا (7).

ورفع بطل الدوري إيقاعه مع تتابع الدقائق، إلا انه افتقد للدقة أمام مرمى متز بفرص متتالية كان محورها المتألق دي ماري لكل من إيكاردي (12 و18)، الإسباني بابلو سارابيا (13 و32)، دراكسلر (25) والسنغالي إدريسا غانا غي (37).

واعتمد متز على الهجمات المرتدة وكاد أن تكون له الكلمة الاولى عبر مهاجمه فريد بولايا الذي سدد كرة صدها نافاس بارتمائه ارضا (25).

وكاد دراكسلر يفتتح التسجيل بعد تمريرة من دي ماريا انفرد على اثرها بالحارس أوكيدجا، إلا أن الخروج الناجح للاخير حال دون دخول الكرة الى الشباك بعدما اصطدمت بيده وتابعت طريقها إلى المرمى الخالي من حارسه لتجد في طريقها مدافع متز (40).

لم تشذ بداية الشوط الثاني عن سابقه، فضغط سان جرمان لتسجيل هدف السبق إلا أنه وجد نفسه يتخلف عدديا بعد حصول مدافعه ديالو على بطاقة حمراء بعد صفراء ثانية إثر خطأ ارتكبه على نيان المنطلق في العمق (65).

واضطر توخل لإجراء تبديل لاعادة التوازن لتشكيلته فأخرج لاعب الوسط سارابيا وأدخل المدافع كيمبيبي.

وبرغم النقص العددي حصل سان جرمان على اخطر فرصتين، الاولى تسديدة لإيكاردي من داخل المنطقة صدها أوكيدجا بقدمه (77)، ليقف الاخير في المرصاد في نسخة مشابهة لتسديدة من 20 مترا لدي ماريا (79).

وتوالت مصائب نادي العاصمة بإصابة الاسباني بيرنات (86) بعد 23 دقيقة من دخوله بدلا من الهولندي ميتشيل باكر، لينهي المباراة بتسعة لاعبين.

وكاد متز يخطف النقاط الثلاث بتسديدة من البديل في الدقيقة الاولى من المحتسب بدل الضائع، مرت بجانب القائم (90+1)، غير أن دراكلسر أنقذ فريقه من تعادل مخيب بتسجيله رأسية بعد تمريرة عرضية من دي ماريا صدها الحارس أوكيدجا وتابعها الالماني في المرمى (90+4).

وهذا الهدف الاول لسان جرمان هذا الموسم بعد 42 تسديدة في ثلاث مباريات.

© 2020 AFP