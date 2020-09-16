دخان الحرائق المستعرة في الساحل الغربي للولايات المتحدة يبلغ ساحلها الشرقي

بوبين بيك ا ف ب/ا ف ب

قرص الشمس وقد بدا أحمر بسبب الدخان المتصاعد من حرائق الغابات قرب يوجين في ولاية أوريغون في 15 أيلول/سبتمبر 2020.

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نيويورك (أ ف ب)

أعلنت الأرصاد الجوية الأميركية أنّ الدخان المنبعث من حرائق الغابات المستعرة منذ أيام عدّة على الساحل الغربي للولايات المتحدة وصل الثلاثاء إلى ساحلها الشرقي بعدما اجتاز البلاد بعرضها البالغ حوالي أربعة آلاف كيلومتر.

ووفقاً لموقع "نيويورك مترو ويذر" فإنّ الدخان الذي كان يفترض أن يظلّ على ارتفاع يتراوح بين 4500 إلى 6000 متر فوق نيويورك، تسبّب بالأجواء الضبابية التي خيّمت جزئياً على سماء المدينة.

وقال الموقع إنّ دخان الحرائق كان متكدّساً لأيام عديدة خلت فوق الساحل الغربي بسبب تعرّضه لضغط شديد، لكنّ هذه الحال تغيّرت الإثنين حين بدأ التيار النفّاث بنقل هذا الدخان شرقاً.

ومنذ مساء الاثنين، حذّرت الأرصاد الجوية الأميركية من أدخنة آتية من جهة الغرب، مشيرة إلى أنّ الأقمار الصناعية التقطت صوراً لها.

وإذا كان الدخان المنبعث من حرائق الغابات قد أدّى إلى ارتفاع معدّلات تلوث الهواء في مدن عدة مثل فانكوفر وبورتلاند وأوريغون وسان فرانسيسكو ، إلا أنّ تأثيره على جودة الهواء في العاصمة الاقتصادية للولايات المتّحدة كان محدوداً جداً، بحسب المصادر نفسها.

ووفقاً لموقع "نيويورك مترو ويذر" فإنّ الدخان يفترض أن يتلاشى من سماء نيويورك بحلول الأربعاء.

© 2020 AFP