رئيسة المفوضية الأوروبية تحذر تركيا من أي محاولة لـ"ترهيب" جيرانها

وجهت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء تحذيرا لأنقرة من أي محاولة لـ"ترهيب" جيرانها في إشارة إلى النزاع الدائر بين تركيا واليونان حول موارد الغاز في شرق المتوسط. وأكدت المسؤولة الأوروبية في خطابها السنوي حول حال الاتحاد الأوروبي، أن "لا شيء يبرر محاولات ترهيب جيرانها"، مشيرة إلى أن أنقرة تستقبل ملايين اللاجئين مقابل مساعدات مالية أوروبية. ودعت الدول الأوروبية إلى أن "تتحرك موحدة" لحل مشكلة لاجئي مخيم موريا اليوناني الذي دمره حريق.

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حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأربعاء أنقرة من أي محاولة لـ"ترهيب" جيرانها في إطار النزاع على موارد الغاز الذي تتواجه فيه تركيا مع اليونان في شرق المتوسط.

وقالت فون دير لايين في كلمتها السنوية حول حال الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي "نعم، تقع تركيا في منطقة تشهد اضطرابات. نعم، هي تتلقى ملايين اللاجئين ندفع لها لاستقبالهم مساعدة مالية كبيرة. لكن لا شيء من ذلك يبرر محاولات ترهيب جيرانها".

ودعت "كل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي" إلى "تكثيف جهودها" بشأن قضية الهجرة، مؤكدة أن أوروبا بأكملها "يجب أن تقوم بحصتها من العمل" و"تتحرك موحدة" لحل مشكلة لاجئي مخيم موريا اليوناني الذي دمره حريق. وقالت فون دير لاين إن "صور مخيم موريا هو تذكير مؤلم بأن أوروبا يجب أن تتحرك موحدة".

وأضافت "إذا كثفنا جهودنا (على المستوى الأوروبي)، فنتوقع من جميع الدول الأعضاء تكثيف جهودها أيضا".

وشددت في خطابها على أن "الهجرة تمثل تحديا أوروبيا ويجب على أوروبا بأكملها أن تقوم بدورها".

وأكدت رئيسة المفوضية ألأوروبية أن الاتفاق الذي يكرس خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الموقع في يناير/كانون الثاني الماضي، لا يمكن تعديله من جانب واحد.

وقالت فون دير لاين: "من المستحيل تعديله بشكل أحادي أو تجاهله أو التوقف عن تطبيق بنوده. إنها مسألة قانون وثقة وحسن نية".

فرانس24/ أ ف ب

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