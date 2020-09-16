طواف فرنسا: الكولومبي أنخل لوبيس يحرز المرحلة 17 وروغليتش يحتفظ يالقميص الاصفر

الكولومبي ميغيل أنخل لوبيس يحرز المركز الاول في المرحلة السابعة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية في 16 ايلول/سبتمبر 2020

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Méribel (فرنسا) (أ ف ب)

أحرز الكولومبي ميغيل أنخل لوبيس المركز الاول في المرحلة السابعة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الاربعاء، ليصعد الى المركز الثالث في الترتيب العام الذي لا يزال يتصدره السلوفيني بريموز روغليتش.

ووصل السباق في المرحلة التي امتدت لـ170 كيلومترا الى ارتفاع 2,034 مترا عن سطح البحر على قمة "كول دو لا لوز" هو الاعلى في الطواف، حيث خسر السلوفيني تاداي بوغاتشار بضع ثوان في الصراع مع مواطنه روغليتش على القميص الاصفر في اليوم الذي انسحب فيه حامل لقب نسخة العام الماضي الكولومبي إيغان برنال من المنافسة بعد أن تخلف كثيرا عن دراجي الطليعة وتذمر من مشاكل في ظهره.

وقال روغليتش الذي حل ثانيا ووسع الفارق الى 57 ثانية مع مواطنه قبل اربعة ايام من نهاية الطواف "أنا سعيد أن هذه (المرحلة) باتت خلفي (...) كل متر مهم في تسلّق كهذا".

ونجح الاكوادوري ريتشارد كاراباس بطل طواف ايطاليا العام الماضي في البقاء في الصدارة حتى قبل حوالي خمس كيلومترات من النهاية، الا انه تراجع قبل نحو ثلاثة كيلومترات من القمة بعد أداء مميز من لوبيس.

بعد يوم من عدم تسجيل أي اصابة بفيروس كورونا المستجد بعد النتائج الاخيرة الصادرة الثلاثاء، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاضرا في هذه المرحلة على ان يصل السباق الى نهايته في العاصمة باريس الاحد.

وكان الكولومبي إيغان برنال، الفائز باللقب عام 2019، قرر الانسحاب بحسب ما أعلن فريقه "إنيوس" الأربعاء، وذلك بعد أن تخلف كثيرا عن دراجي الطليعة وتذمره من مشاكل في ظهره.

وتبخرت آمال ابن الـ23 عاما في الاحتفاظ باللقب منذ الأحد، في أولى المراحل الجبلية لنسخة هذا العام، بعد تخلفه بفارق أكثر من ثماني دقائق عن دراجي الطليعة.

وقال برنال بحسب البيان الذي نشره فريقه "من الواضح أنها ليست الطريقة التي أردت أن أنهي بها طواف فرنسا، لكني أوافق على أنه القرار الصحيح بالنسبة لي في ظل هذه الظروف".

وأشار مدير فريق "إنيوس" دايف برايلسفورد الى "أننا اتخذنا هذا القرار مع مراعاة مصالح إيغان. إيغان بطل حقيقي يحب التسابق، لكنه أيضا دراج شاب أمامه العديد من السباقات، وفي هذه المرحلة، بشكل عام، نشعر أنه من الحكمة بالنسبة له التوقف عن التسابق"، في إشارة الى الأوجاع التي يعاني منها الدراج الكولومبي في ظهره.

ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل في المرحلة ال17:

1- الكولومبي ميغيل أنخل لوبيس 4:49:08 ساعة

2- السلوفيني بريموز روغليتش بفارق 15 ثانية

3- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 30 ث

4- الاميركي سيب كوس بفارق 56 ث

5- الاسترالي ريتشي بورت بفارق 1:10 دقيقة

- الترتيب العام للخمسة الاوائل:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 74:56:04 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 57 ثانية

3- الكولومبي ميغيل أنخل لوبيس بفارق 1:26 دقيقة

4- الاسترالي ريتشي بورت بفارق 3:05 د

5- البريطاني آدم يايتس بفارق 3:14 د

© 2020 AFP