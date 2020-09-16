فيروس كورونا: تعليق دخول المصلين إلى الحرم القدسي لمدة ثلاثة أسابيع

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قرر مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة تعليق دخول المصلين إلى الحرم القدسي لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا، حسبما أكده الأربعاء عضو في المجلس الذي يعمل تحت مظلة الأردن، منوها إلى أن القرار رهن بعدم اقتحامه من قبل المستوطنين.

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أكد عضو مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس الشرقية المحتلة حاتم عبد القادر الأربعاء، قرار المجلس تعليق دخول المصلين إلى الحرم القدسي لمدة ثلاثة أسابيع للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال عبد القادر إن "المجلس قرر تعليق دخول المصلين إلى المسجد ابتداء من عصر الجمعة الموافق 18 سبتمبر/أيلول ولمدة ثلاثة أسابيع".

وتابع المتحدث أن مجلس الأوقاف الذي يعمل تحت مظلة وزارة الأوقاف الأردنية، قد اتخذ هذا القرار خلال "اجتماع طارئ لبحث الأوضاع الصحية واستمع لتقارير المرجعيات الطبية الفلسطينية التي أوصت باتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من انتشار الفيروس".

"شريطة عدم اقتحامه"

ولاحقا، أشار نفس المصدر إلى أن قرار تعليق دخول المصلين "مرهون بانصياع سلطات الاحتلال للقرار وعدم تمكين المستوطنين من اقتحام المسجد". مضيفا "في حال لم تلتزم الشرطة الإسرائيلية بهذا القرار سيبقى المسجد مفتوحا أمام المصلين طيلة الوقت".

في نفس السياق، أكد عضو مجلس الأوقاف على أن الحرم سيبقى "مفتوحا أمام موظفي المجلس وسيرفع فيه الأذان وتقام فيه جميع الصلوات".

وبحسب عبد القادر، يأتي هذا الإجراء "بسبب تفشي الحالة الوبائية، نرجو من المواطنين تفهم بنود هذا القرار الذي يهدف إلى المحافظة على صحتهم وحفظ النفس البشرية".

ثاني إغلاق جراء كورونا

وهذه هي المرة الثانية التي يغلق فيها الحرم القدسي منذ احتلال الجزء الشرقي من المدينة في 1967. وقد أغلق مرة أولى في مارس/آذار الماضي بسبب فيروس كورونا. وأعيد فتح المسجد أمام المصلين في نهاية مايو/أيار الماضي بعد إغلاق استمر لنحو الشهرين.

وعلى صعيد الإصابات بوباء كوفيد-19، أحصت تل أبيب 166 ألفا و794 إصابة، بالإضافة إلى 1147 وفاة، بينها نحو 1823 إصابة و43 وفاة في القدس الشرقية، حسب رئيس بلدية المدينة.

أما في الأراضي الفلسطينية، فقد سجلت الضفة الغربية المحتلة نحو 31 ألف إصابة و227 وفاة، بالإضافة إلى 2100 إصابة في قطاع غزة المحاصر، و15 وفاة.

ويقع المسجد الأقصى في القدس الشرقية التي احتلتها الدولة العبرية في 1967. وتسيطر القوات الإسرائيلية على مداخل الموقع الذي تتولى إدارته دائرة الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن.

وقررت السلطات الإسرائيلية فرض إغلاق شامل يبدأ في 18 سبتمبر/أيلول، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع في محاولة لاحتواء تفشي الوباء.

فرانس24/ أ ف ب

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