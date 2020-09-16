فيروس كورونا يحرم اليهود من إحياء رأس السنة العبرية في الكنيس الكبير بالقدس لأول مرة

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يحرم فيروس كورونا اليهود لأول مرة من إحياء رأس السنة العبرية الجديدة في الكنيس اليهودي الكبير بالقدس، بعد إعلان الحكومة عن حجر شامل لاحتواء تفشي الوباء. وستنطلق فترة الحجر الثانية هذه بعد ظهر الجمعة، قبل ساعات من بدء الاحتفال بالسنة الجديدة.

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لن يحتفل اليهود لأول مرة بالسنة العبرية الجديدة في الكنيس اليهودي الكبير في القدس، بسبب إعلان الحكومة عن حجر شامل لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

وحسب إحصاء أجرته وكالة الأنباء الفرنسية، تحتل إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها نحو تسعة ملايين نسمة، ومنذ أسبوعين المرتبة الثانية عالميا بعد البحرين في أعلى معدل للإصابات بالفيروس مقارنة بعدد السكان.

وستنطلق فترة الحجر الثانية منذ تفشي الفيروس، بعد ظهر الجمعة، قبل ساعات من بدء الاحتفال بالسنة العبرية الجديدة، ويستمر لمدة ثلاثة أسابيع.

وأغلق الكنيس منذ مارس/آذار، ولم يفتح أبوابه منذ ذلك الوقت. ولن يتمكن اليهود المتشددون من الصلاة في الكنيس، خلال عيدي الغفران والعرش أيضا، واللذين يصادفان خلال فترة الإغلاق المعلنة.

وفي السياق، قال مدير الكنيس زالي غافي "قررنا عدم المخاطرة". وأضاف غافي (67 عاما) الذي يرتاد الكنيس منذ طفولته "لم تغلق أبواب الكنيس منذ تشييده".

وفي العادة، يستقبل الكنيس الذي افتتح في 1982، ما بين 1100 و1700 مصل في كل صلاة خلال الأعياد اليهودية. ويعتبر مقر الصلاة الرسمي للدولة العبرية، حيث يؤدي فيه الرئيس الإسرائيلي الطقوس الدينية الخاصة بيوم الغفران.

وأحصت إسرائيل 166 ألفا و794 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 1147 وفاة. وتسمح القيود الجديدة المعلنة من قبل السلطات لأماكن العبادة باستقبال عشرة أشخاص فقط في نفس الوقت.

فرانس24/ أ ف ب

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