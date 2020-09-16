ميسي يسجل ثنائية ويقود برشلونة للفوز وديا على جيرونا

جوسيب لاغو ا ف ب/ا ف ب

الارجنتيني ليونيل ميسي خلال مباراة فريقه برشلونة وديا مع جيرونا الايطالي في 16 ايلول/سبتمبر 2020

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برشلونة (أ ف ب)

سجل الارجنتيني لونيل ميسي هدفين الاربعاء ليقود برشلونة الاسباني الى الفوز 3-1 على جيرونا الايطالي الذي يلعب في الدرجة الثانية الايطالية خلال مباراة ودية استعدادا للموسم الكروري.

وسجل البرازيلي فيليبي كوتينيو (21) وميسي (45 و51) اهداف برشلونة فيما سجل الاسباني سامويل سايس هدف جيرونا (46).

وهي المباراة الاستعدادية الثانية لبرشلونة تحت إشراف مدربه الجديد الهولندي رونالد كومان بعد فوزه على ناستيك تاراغون من الدرجة الثالثة الاسبانية 3-1 السبت حيث غاب ميسي عن التسجيل بعد خوضه 45 دقيقة.

وكان الدولي الارجنتيني قد أحدث صدمة في عالم كرة القدم الشهر الفائت بعدما أعلن عن رغبته في الرحيل عن النادي لكاتالوني قبل أن يعود عن قراره مطلع ايلول/سبتمبر الحالي.

وقال خافيير تيباس رئيس الرابطة الاسبانية "لا ليغا" في وقت سابق الاربعاء "ميسي مهم لبطولتنا... إنه لاعب وُلد في بطولتنا ونأمل أن ينهي مسيرته في الدوري".

بالعودة الى المباراة، افتتح كوتينيو العائد الى كاتالونيا بعد فترة إعارة إلى بايرن ميونيخ حيث حقق ثلاثية تاريخية، التسجيل بعدما مرر ميسي كرة بينية مميزة الى البرتغالي ترينكاو الى داخل المنطقة مررها عرضية الى البرازيلي على باب المرمى (21).

وضاعف ميسي تقدم فريقه بهدف رائع بتسديدة متقنة بيمناه من خارج المنطقة ارتطمت بالقائم قبل أن تدخل الشباك (45).

وسجل سايس هدف تقليص الفارق بعدما وصلته الكرة الى داخل المنطفة اسكنها على يمين الحارس البرازيلي نيتو الذي شارك اساسيا بدلا من الالماني مارك اندريه تير شتيغن.

وأعاد ميسي التقدم بفارق هدفين لبرشلونة بتسديدة بيسراه من مشارف المنطقة ارتدت من أحد المدافعين لتكمل طريقها الى المرمى (51) قبل ان يخرج في الدقيقة 60.

وأشرك كومان 20 لاعبا في المباراة التي اقيمت في المقر التدريبي للنادي، فيما غاب للمباراة الثانية تواليا المهاجم الاوروغوياني لويس سواريز ولاعب الوسط التشيلي ارتورو فيدال اللذان قد يغادران النادي في سوق الانتقالات الحالية.

ويستهل برشلونة مشواره في الليغا في 26 او 27 الحالي ضد فياريال.

© 2020 AFP