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هل يستفيد ترامب من توقيع إسرائيل اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين في معركته للفوز بولاية ثانية؟

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دونالد ترامب مهنئا بنيامين نتانياهو بعد توقيع إسرائيل اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض. 14 سبتمبر/أيلول 2020.
دونالد ترامب مهنئا بنيامين نتانياهو بعد توقيع إسرائيل اتفاق التطبيع مع الإمارات والبحرين في البيت الأبيض. 14 سبتمبر/أيلول 2020. © رويترز
نص : محمد سعيد الوافي
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فيديو : محمد سعيد الوافي
7 دقائق

فيما تساءل كثيرون: هل يستفيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من توقيع إسرائيل اتفاق تطبيع العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الثلاثاء في البيت الأبيض؟ قال مراسل فرانس24 في واشنطن محمد سعيد الوافي إن هذه الخطوة يمكن اعتبارها تعويضا بالنسبة لترامب بعد فشل "صفقة القرن" التي أراد فرضها لإحلال السلام في الشرق الأوسط. فهل ستساعده على كسب معركة إعادة انتخابه رئيسا للولايات المتحدة في 3 نوفمبر/تشرين الثاني؟

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