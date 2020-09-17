أردوغان يريد إجراء "مفاوضات بناءة" لحل الخلافات مع اليونان في شرق المتوسط

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال حفل إحياء الذكرى 98 ليوم النصر في القصر الرئاسي في أنقرة. تركيا في 30 أغسطس/آب 2020.

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إن أزمة النزاع مع اليونان حول موارد الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، يمكن حلها عبر "المفاوضات". وشدد الرئيس التركي على شرط إجرائها "وفق مقاربة بناءة ترتكز على الإنصاف" حسب تعبيره.

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اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال اجتماع عبر الفيديو مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الأربعاء أن الخلاف مع اليونان في شرق المتوسط يمكن حله عن طريق "مفاوضات" على أن تكون "بناءة"، مؤكدا في الوقت عينه عزمه على الدفاع عن مصالح تركيا في هذه المنطقة.

ونقلت الرئاسة التركية عن أردوغان قوله، خلال لقائه ميركل التي تقوم بلادها بدور وساطة في الأزمة الناشبة بين أنقرة وأثينا، إن "الخلافات في شرق المتوسط يمكن أن تحل عبر مفاوضات بشرط أن تجري وفق مقاربة بنّاءة ترتكز على الإنصاف".

لكن الرئيس التركي شدد في الوقت عينه على أن بلاده "ستواصل تطبيق سياسة حازمة وفاعلة للدفاع عن حقوقها" في هذه المنطقة، بحسب ما أضافت الرئاسة.

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وتتنازع اليونان وتركيا السيادة على مناطق في شرق البحر الأبيض المتوسط قد تكون غنية بالغاز الطبيعي. وتصاعد التوتر بين البلدين في نهاية أغسطس/آب عندما أجرى كل منهما مناورات عسكرية.

وأعلنت فرنسا دعمها الواضح لليونان من خلال نشر سفن حربية وطائرات مقاتلة في المنطقة في مبادرة انتقدتها أنقرة بشدة.

وعادت سفينة التنقيب التركية التي شكلت محور التوتر إلى سواحل تركيا الأحد لتمهّد الطريق أمام تهدئة محتملة بين البلدين.

ويعقد الاتحاد الأوروبي قمة في 24 و25 سبتمبر/أيلول في بروكسل حول الأزمة في شرق المتوسط، ويلوح بفرض عقوبات على تركيا.

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين تركيا من أي محاولة لـ"ترهيب" جيرانها في الخلاف حول الغاز في شرق المتوسط.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال الأربعاء خلال زيارة إلى نيقوسيا التزام الاتحاد الأوروبي بالدفاع عن حقوق قبرص في خلافها مع تركيا حول حقوق التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

فرانس24/ أ ف ب

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