السلطات اليونانية تبدأ نقل آلاف المهاجرين المشردين في جزيرة ليسبوس إلى مخيم جديد

لاجئة سورية تحمل رضيعها ذا الـ20 يوما بعد حريق في مخيم موريا بجزيرة ليسبوس. اليونان 11 سبتمبر/أيلول 2020.

شرعت السلطات اليونانية صباح الخميس في نقل آلاف المهاجرين، الذين شردوا نتيجة تعرض مخيم موريا في جزيرة ليسبوس لحريق، إلى مخيم جديد. ويرفض العديد من المهاجرين ذلك خشية من بقائهم مدة طويلة بداخل المخيم في انتظار نقلهم إلى الداخل اليوناني أو أحد البلدان الأوروبية. وحسب عدد من العاملين في المجال الإنساني، يشعر هؤلاء المهاجرون بالإرهاق نتيجة لقضائهم عدة أيام تحت أشعة الشمس.

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بدأت الشرطة اليونانية صباح الخميس بنقل آلاف المهاجرين المشردين منذ احتراق مخيم موريا في جزيرة ليسبوس، إلى مخيم جديد.

وعند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي (04:00 ت غ)، تنقلت عناصر الشرطة من خيمة إلى أخرى لإيقاظ المهاجرين النائمين لنقلهم إلى المخيم الذي أقيم على عجل بعد الحريق الذي حدث قبل أسبوع.

وبهدوء يخترقه بكاء الأطفال فقط، قام العديد من اللاجئين بطي بطانياتهم وحمل الحقائب التي وضعوا فيها حاجياتهم الناجية من النيران الأسبوع الماضي، فيما همّ آخرون بتفكيك الخيام المثبتة على الإسفلت، وبينما كانت شاحنة للشرطة مركونة على الجانب الآخر من الطريق. كما توجهت النساء والأطفال إلى حاجز الشرطة، حاملين صرة أمتعتهم على ظهورهم.

منذ اندلاع الحريق في مخيم موريا، الذي كان يضم 13 ألف لاجئ في ظروف مأساوية، انتقل آلاف الأشخاص للعيش في ملاجئ مؤقتة على قارعة الطريق أو في مواقف سيارات تابعة لمراكز تسوق مغلقة.

وكتبت المنظمة غير الحكومية في تغريدة على موقع تويتر "تجري عملية للشرطة لنقل اللاجئين إلى المخيم الجديد. ولا يتعين على ذلك منع المساعدة الطبية"، بعد منعها من الوصول إلى المنطقة.

تعمل السلطات اليونانية والأمم المتحدة على إنشاء مخيم جديد منذ السبت يمكن من خلاله استئناف إجراءات اللجوء، على حد قولهم.

ويرفض العديد من المهاجرين دخول المخيم الجديد، قائلين إنهم يخشون الانتظار لأشهر، ليتم نقلهم إلى مرافق في البر الرئيسي لليونان، أو أي بلد أوروبي آخر.

وبحسب عدد من العاملين في المجال الإنساني، بدأ الأربعاء الانتقال نحو المخيم الجديد، فيما يشعر المهاجرون بإرهاق متزايد نتيجة بقائهم منذ أسبوع في الشارع، تحت أشعة الشمس الحارقة.

وقالت وزارة الهجرة إن نحو 1200 من المهاجرين انضموا إلى مخيم الطوارئ الثلاثاء الذي أقيم على مقربة من مخيم موريا المدمر.

وقال ممثل مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في اليونان فيليب لوكلير الأربعاء إن الهدف من هذا المخيم "المؤقت" الجديد، هو تمكين اللاجئين من "مغادرة الجزيرة تدريجيا وبهدوء إلى أثينا" أو "إعادة توطينهم في مكان آخر".

فرانس24/ أ ف ب

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