النيجر: تنظيم "الدولة الإسلامية" يتبنى هجوما أدى لمقتل ثمانية أشخاص بينهم ستة فرنسيين

© أ ف ب (أرشيف).

قوات نيجرية خلال دورية في صحراء إيفروان في 12 فبراير/شباط 2020.

أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" الخميس مسؤوليته عن الهجوم الذي أدى لمصرع ثمانية أشخاص في النيجر في 9 أغسطس/آب، هم ستة فرنسيين يعملون في المجال الإنساني ونيجريان، وفق ما ذكرت مواقع دعائية تابعة للتنظيم المتطرف.

إعلان اقرأ المزيد

تبنى تنظيم "الدولة الإسلامية" الخميس مقتل ثمانية أشخاص في النيجر في 9 أغسطس/آب، هم ستة فرنسيين يعملون في المجال الإنساني ونيجريان، حسبما ذكرت منشورة "النبأ" التابعة له.

وتحدثت "النبأ" التي تؤكد عدة مصادر تبعيتها للتنظيم المتطرف بما في ذلك موقع سايت الأمريكي المتخصص بمتابعة الجماعات الجهادية، عن "هجوم خاطف" في منطقة كوريه أدى إلى مقتل ستة "صليبيين" فرنسيين و"مرتدين" نيجريين.

وقتل الفرنسيون وهم رجلان وأربع نساء، وسائقهم والدليل المحلي على يد مسلحين كانوا على دراجة نارية، بينما كانوا يزورون محمية زرافات في كوريه الواقعة على بعد 60 كيلومترا جنوب شرق العاصمة نيامي.

وعقب الهجوم، أغلقت الحكومة النيجرية المحمية بينما أدرجت فرنسا المكان في "الخانة الحمراء"، وذلك على غرار بقية البلاد باستثناء العاصمة.

فرانس24/ أ ف ب

الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم اشترك