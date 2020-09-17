بايدن ينتقد بشدة تدبير ترامب لمرحلة فيروس كورونا ويعتبره "غير أهل بتاتا" لتولي الرئاسة

نائب الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الأمريكي جو بايدن خلال تجمع انتخابي في وارن، ميشيغان ، في 9 سبتمبر/أيلول 2020.

انتقد المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن الأربعاء منافسه الرئيس دونالد ترامب بخصوص تدبير مرحلة جائحة فيروس كورونا. واعتبر بايدن أن ترامب فشل في ذلك، وهذا ما "يجعله غير أهل بتاتا" لتولي الرئاسة، مشيرا إلى أن مسؤولية الرئيس هي "حماية الشعب الأمريكي، وهو لم يفعل ذلك". كما أكد أنه لا يثق في ترامب بخصوص ما يردده حول إنتاج لقاح ضد الوباء.

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يواصل المرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية جو بايدن توجيه انتقادات لاذعة لخصمه الجمهوري دونالد ترامب بخصوص تدبير مرحلة جائحة كوورونا.

واعتبر بايدن الأربعاء أن فشل منافسه في إدارة الأزمة الوبائية الناجمة عن كوفيد 19، "يجعله غير أهل بتاتا" لتولي الرئاسة.

وقال بايدن في خطاب ألقاه في ويلمنغتون بولاية ديلاوير إن "المسؤولية الأولى للرئيس هي حماية الشعب الأمريكي، وهو لم يفعل ذلك. هذا أمر يجعله غير أهل بتاتا" لتولّي الرئاسة، مشيرا بالخصوص إلى رفض ترامب فرض إجراءات على الصعيد الوطني لمكافحة الفيروس مثل تدابير التباعد الجسدي وإلزامية وضع الكمامة.

كما أكد نائب الرئيس السابق أنه لا يثق بتاتا بترامب بكل ما يتعلق بإنتاج لقاح فعّال ضدّ فيروس كورونا وتوزيعه.

وقال "أثق باللقاحات، وأثق بالعلماء، لكّني لا أثق بدونالد ترامب. والآن لا يمكن للأمريكيين أيضا أن يثقوا به". وأضاف "هناك شيء واحد مؤكد: لا يمكننا أن نسمح للسياسة بأن تتدخل في اللقاح بأي شكل من الأشكال".

فرانس24/ أ ف ب

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