بايرن ميونيخ يؤكد إنتقال ألكانتارا إلى ليفربول

دافيد راموس تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

الاسباني تياغو ألكانتارا لاعب بايرن ميونيخ الالماني خلال مباراة فريقه في نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جرمان الفرنسي في لشبونة في 23 آب/أغسطس 2020

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برلين (أ ف ب)

أكد الرئيس التنفيذي لبطل أوروبا بايرن ميونيخ الالماني كارل-هاينتس رومينيغه الخميس أن النادي البافاري وافق على انتقال لاعب وسطه الاسباني تياغو ألكانتارا إلى ليفربول الانكليزي.

وقال رومينيغه لصحيفة "بيلد" اليومية "يمكنني التأكيد أن بايرن ميونيخ توصل أخيرا إلى اتفاق مع ليفربول".

وتابع "لقد كانت نية تياغو القيام مرة جديدة بشيء جديد قبل نهاية مسيرته".

وتشمل صفقة الانتقال أن يدفع بطل الدوري الانكليزي الممتاز مبلغا قدره 20 مليون جنيه استرليني (26 مليون دولار) إلى نظيره الالماني، علما أنه يبقى عام على عقد ألكانتارا مع بطل الـ "بوندسليغا".

واشارت تقارير صحافية ألمانية أن اللاعب الاسباني البالغ 29 عاما غاب عن تمارين بايرن الخميس، بعدما تعثرت المفاوضات بشأن تمديد عقده.

في المقابل، هنأ مدرب بايرن هانزي فليك نظيره مدرب ليفربول يورغن كلوب على التعاقد مع ألكانتارا واصفا إياه بـ "اللاعب الاستثنائي".

وقال "سيحصل +كلوبو+ على لاعب من العيار الثقيل وعلى شخص رائع"، مضيفا "كان من المؤثر جدا عندما قام (ألكانتارا) بتوديعنا".

وانضم ألكانتارا إلى بطل الدوري الالماني في الاعوام الثمانية الماضية من برشلونة الاسباني عام 2013، وخاض نهائي دوري ابطال اوروبا الشهر الماضي الذي انتهى بفوز على باريس سان جرمان الفرنسي 1-صفر.

وتوقفت المحادثات بشأن انتقال محتمل لألكانتارا إلى ملعب "أنفيلد" بعدما خيم الشك حول مستقبل لاعب وسط الـ "ريدز" الهولندي جورجينيو فينالدوم الذي ارتبط اسمه ببرشلونة، علما أن الاخير يخوض عامه الاخير في عقده مع النادي الانكليزي.

غير أن ليفربول قرر قطع الطريق أمام غريمه مانشستر يونايتد بعدما ابدى فريق "الشياطين الحمر" اهتمامه بضم صانع الالعاب الاسباني الى صفوفه.

وهي الصفقة الثانية للـ "ريدز" هذا الموسم في سوق الانتقالات الصيفية بعد ضم الظهير الأيسر اليوناني كوستاس تسيميكاس كخيار إضافي للاسكتلندي أندرو روبرتسون على الرواق الأيسر.

© 2020 AFP