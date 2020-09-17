بطولة إنكلترا: هافيرتس لا يشعر بالضغط لتبرير سعره الباهظ

غلاين كيرك تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

لاعب وسط تشلسي الدولي الالماني كاي هافيرتس خلال المباراة ضد برايتون في الدوري الانكليزي في 14 أيلول/سبتمبر 2020.

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لندن (أ ف ب)

أكّد لاعب الوسط الجديد لنادي تشلسي الانكليزي لكرة القدم الدولي الألماني كاي هافيرتس أنه لا يشعر بالضغط لتبرير السعر الباهظ الذي دفعه النادي اللندني للتعاقد معه هذا الصيف.

وكان هافيرتس أحد ابرز الصفقات التي ضمها تشلسي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية حيث دفع 70 مليون جنيه استرليني (90 مليون دولار) كجزء من الإصلاح الشامل الذي يقوم به مدربه فرانك لامبارد لإعادة الفريق إلى سكة الألقاب.

ونفى هافيرتس الذي ظهر لأول مرة مع النادي اللندني في المباراة التي فاز فيها على مضيفه برايتون 3-1الاثنين، المخاوف من أن قيمة الصفقة سيكون عبئا عليه.

وقال لاعب باير ليفركوزن السابق "بالطبع إنه ثمن باهظ لكنني أعتقد في كرة القدم اليوم أنه من الطبيعي دفع هذه الأسعار".

وأضاف "لذلك بالنسبة لي لن أضع الكثير من الضغط على نفسي لأنني أعتقد أنني لا أفعل الأفضل أو الأسوأ لأن السعر مرتفع جدا".

وأظهر هافيرتس لمحات من مؤهلاته الفنية أمام برايتون لكنه عانى بسبب إيقاع اللعب بعد فترة إعدادية قصيرة مع "البلوز" قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح هافيرتس (21 عاما) أنه نشأ وهو يشاهد لامبارد كلاعب في تشلسي، مشيرا إلى أن مدربه الجديد كان نموذجا مثاليا بالنسبة له.

وقال هافيرتس عن لامبارد "لقد شاهدت له العديد من المباريات عندما كنت طفلا، وكان أيضا يلعب بالطريقة ذاتها التي ألعاب بها كلاعب وسط، والانطلاق نحو منطقة الجزاء، وإحراز الأهداف وصنع التمريرات الحاسمة".

وأضاف "يمكنه إعطائي نصائح وأعتقد أنه سيساعدني كثيرا لأصبح لاعب كرة قدم أفضل ولاعبا أفضل في خط الوسط، لذلك أنا متحمس جدا لأنه مدربي الآن".

© 2020 AFP