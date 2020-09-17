بطولة انكلترا: رابطة الدوري تبرم صفقة مع "تنسنت" الناقل الحصري الجديد في الصين

جو غيدينس تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

أشارت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الى ان الجماهير الصينية ستتمكن من متابعة جميع المباريات الـ372 المتبقية من هذا الموسم عبر المنصات الرقمية لتنسنت سبورتس.

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لندن (أ ف ب)

أعلنت رابطة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم الخميس أنها توصلت الى اتفاق مع ناقل حصري جديد في الصين للموسم الحالي مع شركة "تنسنت سبورتس"، بعد أن أنهت عقدها السابق مع "بي بي تي في".

وأشارت الرابطة الى ان الجماهير الصينية ستتمكن من متابعة جميع المباريات الـ372 المتبقية من هذا الموسم اعتبارا من نهاية هذا الاسبوع عبر المنصات الرقمية لتنسنت.

وستوفر الشركة أكثر من نصف المباريات مجانا للجماهير في الصين، فيما ستتوفر المواجهات الاخرى للمشتركين في خدمة "تنست سبورتس".

من خلال هذه الشراكة، سيطلق الدوري الممتاز قناة رسمية تضم مقاطع فيديو وفقرات خاصة.

وقال المدير التنفيذي للرابطة ريتشارد ماسترز "نحن متحمسون للتوصل الى هذه الشراكة مع تنسنت لضمان أن يتمتع مشجعونا في الصين بمتابعة مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز طوال هذا الموسم".

وتابع "نحنا وأنديتنا لدينا قاعدة جماهيرية شغوفة في الصين ونتطلع للعمل مع فريق تنسنت من أجل التفاعل مع الجماهير بطرق جديدة خلال الموسم".

وسبق أن أشارت تقارير صحافية الى ان "بي بي تي في" وافقت على صفقة تبلغ قيمتها 700 مليون دولار مقابل حق بث جميع مباريات الدوري الممتاز البالغ عددها 380 في الموسم الواحد بين عامي 2019 و2022.

الا ان الموسم الاول تأثر بجائحة فيروس كورونا المستجد التي أدت الى تعليق المنافسات لثلاثة اشهر بين آذار/مارس وحزيران/يونيو، قبل ان تستأنف المنافسات خلف ابواب موصدة بوجه الجماهير.

وتم وضع حد للاتفاقية السابقة مع "بي بي تي في" بسبب نزاع حول دفعة مستحقة على الشركة في آذار/مارس لموسم 2019-2020.

ستشكل الصفقة مع تنسنت ارتياحا كبيرا للدوري الممتاز الذي يواجه خسائر فادحة بسبب فيروس كورونا. إذ إن الشركات الناقلة المحلية والدولية ستفرض خصما بقيمة 330 مليون جنيه إسترليني لموسم 2019-2020 الذي فشل في الوصول الى نهايته في الوقت المحدد، بينما بدأ الموسم الجديد ايضا خلف ابواب موصدة.

وتعتبر الصين، البلد الاكثر اكتظاظا بالسكان مع 1,4 مليار نسمة وثاني أكبر اقتصاد في العالم، سوق نمو رئيسي للدوري الممتاز. فإلى جانب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "ان بي ايه"، فإن البرميرليغ هي أكثر المسابقات الرياضية الأجنبية مشاهدة في البلاد.

© 2020 AFP