بطولة فرنسا: إصابة ثلاثة لاعبين في صفوف نيس بفيروس كورونا

فريديريك فلوران ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

مهاجم نيس الدولي الدنماركي (وسط) خلال مباراة فريقه ضد مضيفه سراسبورغ في الدوري الفرنسي في 29 آب/اغسطس 2020.

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نيس (فرنسا) (أ ف ب)

علم لدى مصادر متطابقة الخميس إصابة ثلاثة لاعبين في صفوف نيس الفرنسي لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد وسيغيبون عن مواجهة باريس سان جرمان حامل اللقب الاحد في المرحلة الرابعة.

وأكدت مصادر مقربة من النادي لوكالة فرانس برس أن اللاعبين المصابين هم المهاجمان الدنماركي كاسبر دولبرغ وأليكسيس كلود-موريس والمدافع ستانلي نسوكي.

ورفض النادي لدى سؤاله من وكالة فرانس برس التعليق على هذه الاخبار مذكرا ان مدربه باتريك فييرا سيعقد مؤتمرا صحافيا الجمعة.

وبحسب البروتوكول الصحي لرابطة الدوري فإنه يتم تأجيل مباراة ما في حال ثبوت أربع حالات إيجابية.

وسبق للاعبين في صفوف نيس أن أصيبا بفيروس "كوفيد-19" أواخر آب/أغسطس الماضي.

© 2020 AFP