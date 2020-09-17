بطولة فرنسا: سانت إتيان يواصل انطلاقته القوية ويلحق الخسارة الاولى بمرسيليا

كريستوف سيمون ا ف ب/ا ف ب

مهاجم سانت اتيان الغابوني دينيس بوانغا يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى مرسيليا في الدوري الفرنسي في 17 ايلول/سبتمبر 2020.

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باريس (أ ف ب)

واصل سانت إتيان انطلاقته القوية عندما تغلب على مضيفه مرسيليا 2-صفر الخميس بملعب فيلودروم في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وسجل الجزائري الأصل رومان حمومة (6) والغابوني دينيس بوانغا (75) الهدفين.

وهو الفوز الثالث على التوالي لسانت إتيان فانفرد بالصدارة برصيد تسع نقاط بفارق نقطتين أمام الثلاثي رين وموناكو وليل، فيما مني مرسيليا بخسارته الاولى هذا الموسم بعد فوزين متتاليين آخرها انتصاره المثير على باريس سان جرمان حامل اللقب 1-صفر في عقر دار الاخير.

وتجمد رصيد مرسيليا

وهو الفوز الأول لسانت إتيان على مرسيليا بملعب فيلودروم منذ 41 عاما.

وبكر سانت إتيان بالتسجيل وتحديدا منذ الدقيقة السادسة عبر حمومة بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة اثر تمريرة عرضية من يفان ماسون.

وانتظر سانت إتيان الدقيقة 75 لتأمين فوزه بتسجيل الهدف الثاني عبر بوانغا بتسديدة بيمناه من خارج المنطقة اثر تمريرة من أرنو نوردان.

الترتيب (لعب، فاز، تعادل، خسر، له، عليه، نقاط):

1. سانت اتيان 3 3 0 0 6 0 9

2. رين 3 2 1 0 7 4 7

3. موناكو 3 2 1 0 5 3 7

4. ليل 3 2 1 0 3 1 7

5. مونبلييه 3 2 0 1 6 4 6

6. لنس 3 2 0 1 5 4 6

7. نيس 3 2 0 1 5 4 6

8. مرسيليا 3 2 0 1 4 4 6

9. انجيه 3 2 0 1 2 2 6

10. بوردو 3 1 2 0 2 0 5

11. ليون 3 1 1 1 5 3 4

12. نانت 3 1 1 1 3 3 4

13. نيم 3 1 0 2 7 6 3

14. لوريان 3 1 0 2 5 6 3

15. باريس سان جرمان 3 1 0 2 1 2 3

16. بريست 3 1 0 2 4 7 3

17. رينس 3 0 1 2 2 4 1

18. متز 3 0 0 3 0 3 0

19. ديجون 3 0 0 3 1 7 0

. ستراسبورغ 3 0 0 3 1 7 0

© 2020 AFP