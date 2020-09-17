بطولة فرنسا: ليون للعودة الى الانتصارات وسان جرمان لاستعادة الثقة

فيليب لوبيز ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

يفتتح ليون المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم متطلعا لتحقيق انتصاره الثاني فقط هذا الموسم، بعد أن حصد نقطة يتيمة من آخر مباراتين، عندما يستضيف نيم على ارضه الجمعة، في حين يسعى باريس سان جرمان المنهك للبناء على فوزه الاول هذا الموسم مع جرعة ثقة إضافية وذلك عندما يلتقي مضيفه نيس الاحد.

ويمر ليون بطل فرنسا في سبع مناسبات آخرها عام 2008 بفترة مضطربة بسبب سوق الانتقالات التي قد تشهد رحيل نجميه الهولندي ممفيس ديباي وحسام عوار، علما ان الاخير طرد في الخسارة (1-2) امام مونبلييه الثلاثاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى.

وأشارت تقارير صحافية الى إمكانية انتقال ديباي الى برشلونة الاسباني تحت إشراف المدرب السابق لمنتخب بلاده مواطنه رونالد كومان، ورغبة ارسنال الانكليزي بالحصول على خدمات عوار.

وأبقى مدرب ليون رودي غارسيا مهاجمه ديباي على دكة البدلاء امام مونبلييه قبل ان يدخل في الدقيقة 55 ويسجل هدف تقليص الفارق من ركلة جزاء في الدقيقة 82.

ويتصدر الهولندي ترتيب الهدافين بأربعة أهداف هذا الموسم ما يعكس الفراغ الذي سيولده الدولي الهولندي في حال مغادرته النادي.

وكان ليون تفوق على نيم (4-1) في المرحلة الثانية قبل ان يتعادل سلبا مع بوردو في الثالثة.

ولن تكون المهمة سهلة بغياب عوار امام نيم رغم ان الاخير تلقى خسارتين في آخر مباراتين خاضهما.

وتشهد المرحلة مباراة قوية السبت بين رين وضيفه موناكو المتصدرين بسبع نقاط لكل منهما، إذ لم يخسر اي منهما بعد هذا الموسم مع انتصارين وتعادل، فيما يتفوق رين على نادي الامارة بفارق الاهداف.

أما ليل صاحب المركز الثالث والذي يتشارك عدد النقاط مع رين وموناكو ويتخلف عنهما بفارق الاهداف، فيحل ضيفا على مرسيليا في ختام المرحلة على ملعب "فيلودروم" الاحد، علما ان الاخير يخوص اليوم الخميس مباراته المؤجلة من المرحلة الاولى ضد ضيفه سانت اتيان.

- سان جرمان لاستعادة الثقة -

أما باريس سان جرمان الذي حقق الاربعاء فوزه الاول في بداية موسمه المضطرب بهدف قاتل من الالماني يوليان دراكسلر على متز في مباراة مؤجلة من المرحلة الاولى، فيلتقي مضيفه نيس الاحد.

ويعيش نادي العاصمة الفرنسية وصيف بطل اوروبا الموسم الماضي فترة سيئة بدأت بإصابة سبعة من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، غالبيتهم من النجوم الكبار، ما حرمهم من المشاركة في الخسارة امام لنس (صفر-1) الصاعد الى دوري الاضواء هذا الموسم في المرحلة الثانية.

وعاد البعض منهم أبرزهم البرازيلي نيمار والارجنتينيين انخل دي ماريا ولياندرو باريديس الى مباراة الـ "كلاسيكو" امام مرسيليا الاحد الفائت في المرحلة الثالثة التي شهدت الفوز الاول للنادي المتوسطي على سان جرمان في 21 مباراة وتحديدا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2011.

وشهدت نهاية المباراة شجارا كبيرا أدى الى طرد خمسة لاعبين بينهم نيمار، لايفين كورزاوا وباريديس من بطل فرنسا، غابوا جميعا عن الفوز امام متز.

وأعلنت رابطة الدوري الاربعاء ايقاف نيمار مباراتين وكورزاوا ست مباريات لدفعه جوردان أمافي ظهير مرسيليا الذي اوقف بدوره ثلاث مباريات بعدما طردا معا مع نهاية المباراة.

كما تم ايقاف باريديس لاعب وسط سان جرمان مباراتين لاشتباكه مع مواطنه داريو بينيديتو الذي اوقف مباراة واحدة بعد أن طردا إثر إنذارين.

كما سيتم استدعاء الارجنتيني أنخل دي ماريا لحضور اجتماع اللجنة التأديبية للرابطة في 23 ايلول/سبتمبر بسبب مزاعم بأنه بصق على الاسباني ألفارو غونزاليس مدافع مرسيليا.

وشهدت المباراة امام متز عودة الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس والارجنتيني ماورو ايكاردي والبرازيلي ماركينيوس الى التشكيلة الاساسية حيث خاضوا مباراتهم الاولى بعد تعافيهم من "كوفيد-19" فيما يستمر غياب النجم الآخر كيليان مبابي.

وفي المباريات الاخرى، يلتقي لنس مع بوردو السبت، ستراسبورغ مع ديجون، مونبلييه مع انجيه، بريست مع لوريان ونانت مع سانت اتيان الاحد.

© 2020 AFP