دورة روما: شابوفالوف وموغوروسا وكوزنتيسوفا الى الدور الثالث

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الكندي دينيس شابوفالوف خلال الدور الثاني من دورة روما للماسترز الف نقطة في كرة المضرب في 17 ايلول/سبتمبر 2020

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روما (أ ف ب)

بلغ الكندي دينيس شابوفالوف الدور الثالث من دورة روما للماسترز الف نقطة لكرة المضرب الخميس، بفوزه على الاسباني بيدرو مارتينيس بنتيجة 6-4 و6-4.

وتبادل اللاعبان كسر الارسال ثلاث مرات قبل ان يحسم شابوفالوف المصنف 12 في الدورة المجموعة الاولى لصالحه، فيما تقدم مارتينيس (109 عالميا) الذي حقق الاثنين انتصاره الاول على الاطلاق في دورات الماسترز، 3-صفر في المجموعة الثانية قبل ان يفوز شابوفالوف بستة من الاشواط السبعة الاخيرة ويحسمها لصالحه.

وقال الكندي المصنف 14 عالميا "بالطبع كانت صعبة، لا سيما بعد غراند سلام، إذ إن جسدك يريد ان يرتاح ... لكني سعيد بالطريقة التي حافظت بها على مستواي ولياقتي البدينة".

ويلتقي شابوفالوف (21 عاما) الذي بلغ في فلاشينغ ميدوز الاميركية الاسبوع الفائت ربع نهائي غراند سلام للمرة الاولى في مسيرته، تاليا مع الايطالي فابيو فونيني المصنف سابعا في الدورة او الفرنسي هوغو هومبير من اجل مقعد في ربع النهائي.

كما بلغ الارجنتيني دييغو شفارتسمان الدور الثالث على حساب الاسترالي جون ميلمان بفوزه بنتيجة 6-4 و7-6 (7-1) بعد ساعتين و19 دقيقة.

وأنقذ شفارتسمان المصنف 15 عالميا نقطة لمنافسه لحسم المجموعة الثانية قبل ان يفرض شوط كسر التعادل.

ويلتقي الارجنتيني (28 عاما) الذي بلغ نصف النهائي العام الماضي تاليا مع الروسي اندري روبليف او البولندي هوبيرت هوركاش.

لدى السيدات، عوّضت الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا (38 عالميا) تأخرها بمجموعة لتبلغ الدور الثالث على حساب الاستونية أنيت كونتافيت (21 عالميا) بصعوبة وبنتيجة 6-4، 5-7 و3-6 في ساعتين و48 دقيقة.

وثأرت الروسية وصيفة دورة روما في مناسبتين من منافستها التي اقصتها في الدور الثاني عام 2018 في اللقاء الوحيد الذي جمعهما سابقا.

وضربت كوزنيتسوفا موعدا مع الاوكرانية ايلينا سفيتولينا المصنفة رابعة في الدورة في الدور المقبل.

كما حقفت الاسبانية غاريبيني موغوروسا فوزا صعبا على الاميركية كوكو غوف بنتبجة 7-6 (7-3)، 3-6 و6-3.

وتلتقي الاسبانية المصنفة تاسعة في الدورة وحاملة لقب دورتين في البطولات الكبرى مع الرومانية ايرينا-كاميليا بيغو او المصنفة سابعة في روما البريطانية جوهانا كونتا.

وبلغت التشيكية ماركيتا فوندروشوفا وصيفة رولان غاروس العام الفائت الدور الثالث بفوزها على الهولندية ارانتشا روس 6-3 و6-3، اضافة الى الروسية داريا كاساتكينا التي تفوقت على التشيكية كاتيرينا سينياكوفا 6-2 و6-3.

© 2020 AFP