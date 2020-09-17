دوري أبطال اسيا: باختاكور يفرمل الهلال

كريم جعفر ا ف ب/ا ف ب

البيروفي اندري كاريو مهاجم الهلال السعودي (يمين) يحاول تخطي مدافع باختاكور الاوزبكستاني خوجياكبار عليونوف في مباراة الفريقين في دوري ابطال اسايا في الوكرة في 17 ايلول/سبتمبر 2020.

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الدوحة (أ ف ب)

فرمل باختاكور الاوزبكستاني الهلال السعودي حامل اللقب عندما ارغمه على التعادل السلبي الخميس على استاد الجنوب في الوكرة في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة دوري أبطال اسيا في كرة القدم.

واكتفى الهلال بنقطة واحدة في مواجهته الثانية لباختاكور في ثلاثة ايام بعدما كان تغلب عليه 2-1 الاثنين في الجولة الثالثة، فعزز موقعه في الصدارة برصيد 10 نقاط وبات بحاجة الى نقطة واحدة من مباراتيه الاخيرتين امام شاهر خودرو الايراني الاحد، وشباب الاهلي الاماراتي الاربعاء المقبل لضمان بلوغه الدور الثاني.

في المقابل، عزز باختاكور موقعه في المركز الثاني برصيد سبع نقاط بفارق نقطة واحدة امام شباب الاهلي الذي انعش اماله في المنافسة على احدى بطاقتي المجموعة الى الدور الثاني بفوزه على شاهر خودرو 1-صفر اليوم على الملعب ذاته.

وخاض الهلال المباراة في غياب ثلاثة عناصر أساسية وستة احتياطية بسبب الاصابة بفيروس كورونا، ولم يتواجد في قائمة البدلاء سوى خمسة لاعبين ليس من بينهم حارس مرمى.

وظهر الشوط الأول بمستوى دون المتوقع، حيث سيطر الحذر على معظم مجرياته، وغابت خلاله الفرص الخطرة، باستثناء كرة واحدة صوبها سالم الدوسري ومرت بمحاذاة القائم (33).

وفي الشوط الثاني، اندفع الهلال للهجوم بحثاً عن هدف الأسبقية وكاد أن يحقق مبتغاه لولا براعة الحارس الأوزبكي سنجار كوفاتوف الذي تصدى لرأسية الفرنسي بافيتيمبي غوميس وانقذ مرماه من هدف محقق (60).

وكرر غوميس المحاولة ولكن الحارس الأوزبكي تصدى للكرة وأمسكها على دفعتين (64).

© 2020 AFP