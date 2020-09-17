روسيا ترهن تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط بحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني

رهنت روسيا تحقيق السلام الدائم المنشود في الشرق الأوسط بحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وذلك على ضوء تطبيع الإمارات والبحرين علاقاتهما مع الدولة العبرية، في اتفاق تاريخي تم توقيعه برعاية أمريكية في واشنطن الثلاثاء.

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اعتبرت روسيا الخميس أنه سيكون "من الخطأ" التفكير في إمكانية تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط دون حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، حسبما جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية على ضوء توقيع الإمارات والبحرين على اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض الثلاثاء.

وأفادت الوزارة في بيان أن موسكو قد أخذت علما بتحقيق "تقدم" في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية لكنها أشارت إلى أن "المسألة الفلسطينية لا تزال خطيرة". وتابعت "سيكون من الخطأ التفكير في أنه سيكون من الممكن تحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل".

كما دعت موسكو اللاعبين الإقليميين والدوليين إلى "تكثيف الجهود المنسقة" لحل القضية. وقالت الخارجية إن "روسيا مستعدة لعمل مشترك كهذا"، بما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة) بالتنسيق عن قرب مع الجامعة العربية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار أيضا إلى قرب التوصل إلى اتفاقات مشابهة بين الدولة العبرية وعدة دول أخرى، بما فيها السعودية.

وتعد كل من الإمارات والبحرين أول دولتين عربيتين تقيمان علاقات مع إسرائيل بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994.

والثلاثاء، قال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إن انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها، وحده، سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط. وأضاف عباس في بيان "نحذر من جديد بأنه لن يتحقق سلام أو أمن أو استقرار لأحد في المنطقة، بدون إنهاء الاحتلال ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه كاملة كما تنص عليها قرارات الشرعية الدولية".

فرانس24/ أ ف

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