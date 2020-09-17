روسيا تستبعد أي سلام في الشرق الأوسط دون حل "المسألة الفلسطينية"

مناحيم كاهانا ا ف ب/ارشيف

أعلام الولايات المتحدة والإمارات والبحرين وإسرائيل في المدينة القديمة في القدس بتاريخ 15 أيلول/سبتمبر 2020

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موسكو (أ ف ب)

اعتبرت روسيا الخميس أنه سيكون "من الخطأ" التفكير في إمكانية تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط دون حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وجاء بيان وزارة الخارجية عقب توقيع الإمارات والبحرين على اتفاق لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في البيت الأبيض الثلاثاء.

وأفادت روسيا أنها أخذت علما بتحقيق "تقدم" في تطبيع العلاقات بين إسرائيل وعدة دول عربية لكنها أشارت إلى أن "المسألة الفلسطينية لا تزال خطيرة".

وأضافت "سيكون من الخطأ التفكير في أنه سيكون من الممكن تحقيق استقرار دائم في الشرق الأوسط دون التوصل إلى حل".

كما حضّت موسكو اللاعبين الإقليميين والدوليين على "تكثيف الجهود المنسقة" لحل القضية.

وقالت وزارة الخارجية إن "روسيا مستعدة لعمل مشترك كهذا"، بما في ذلك في إطار اللجنة الرباعية حول الشرق الأوسط (الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة) بالتنسيق عن قرب مع الجامعة العربية.

وأشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى قرب التوصل إلى اتفاقات مشابهة بين الدولة العبرية وعدة دول أخرى، بما فيها السعودية.

وكانت البحرين والإمارات أول دولتين عربيتين تقيمان علاقات مع إسرائيل بعد مصر عام 1979 والأردن عام 1994.

وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء إن وحده انسحاب إسرائيل من الأراضي التي تحتلها سيجلب السلام إلى الشرق الأوسط.

© 2020 AFP