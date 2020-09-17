رولان غاروس: تخفيض عدد الجماهير إلى 5 الاف مشجع في اليوم

توماس سامسون ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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باريس (أ ف ب)

أكد قسم الشرطة في باريس لوكالة فرانس برس أن بطولة فرنسا المفتوحة في كرة المضرب، إحدى البطولات الأربع الكبرى، المؤجلة بسبب كوفيد-19 إلى أواخر الشهر الحالي أنها ستستضيف خمسة آلاف مشجع في اليوم الواحد بدلا من 11500 المعلن عنها قبل عشرة أيام فقط.

وفاجأ منظمو رولان غاروس في بداية شهر تموز/يوليو الماضي، الجميع بإعلانهم عن طموح لاستقبال ما يقرب من 20 ألف متفرج يوميا، أي "من 50 إلى 60٪ من المعدل المعتاد".

بعد ذلك، وأمام تدهور الوضع الصحي في فرنسا ومن أجل الامتثال لقانون الحكومة الخاص بسعة أقصاها خمسة آلاف شخص في المنطقة الحمراء، خفض المسؤولون عن البطولة الباريسية الكبرى عدد الحضور في الوهلة الاولى قبل عشرة أيام.

وقدم الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب، منظم البطولة، خيارا وسطا يعتمد على تقسيم الحضور إلى ثلاثة أقسام "مستقلة" حول ملاعبه الرئيسية الثلاثة، فيليب شاترييه (5 آلاف متفرج) وسوزان لينغلن (5 الاف متفرج) وسيمون ماتيو (1500 متفرج).

ولكن، قبل عشرة أيام من انطلاقها (27 أيلول/سبتمبر إلى 11 تشرين الأول/أكتوبر) وأربعة أيام فقط من بداية التصفيات، اضطر منظمو رولان غاروس مرة أخرى بسبب واقع كوفيد-19، وقرروا استضافة 5 الاف متفرج فقط يوميا.

وسيبلغ عدد الجماهير في الايام الـ15 من المنافسة 75 ألف متفرج فقط وهو رقم بعيد جدًا عن حوالي 520 ألفًا تابعوا منافسات البطولة من ملاعبها في عام 2019.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، رفض الاتحاد الفرنسي للعبة التعليق على الفور.

وكان من المقرر أن تقام البطولة الفرنسية في أواخر أيار/ مايو الماضي كثاني البطولات الاربع الكبرى، غير أن وباء كورونا أرجأها إلى فصل الخريف، لتقام بعد بطولة فلاشينغ ميدوز الأميركية التي اختتمت الاحد في نيويورك خلف أبواب موصدة.

© 2020 AFP