ريبورتاج: إيران تسعى لاستئناف الرحلات الجوية مع جيرانها لمنع انهيار قطاعها السياحي

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نص : فرانس24 تابِع | فيديو : علي الباشا 3 دقائق

لا يزال مطار "الإمام الخميني الدولي" في إيران خاليا من الطائرات الأجنبية للشهر السابع على التوالي، حيث أوقفت السلطات إصدار التأشيرات السياحية للأجانب. وفي هذا الصدد، قال رئيس منظمة السياحة الإيرانية إن القطاع مهدد بالانهيار، داعيا إلى استئناف منح التأشيرات للأجانب. من جهة أخرى، تشجع الجمهورية الإسلامية السياحة الداخلية، كما تتفاوض مع دول الجوار حول استئناف رحلات الطيران وفقا لبروتوكولات صحية مشددة لإنعاش قطاعها السياحي.