طواف فرنسا: البولندي كفياتكوفسكي بطل المرحلة 18 وروغليتش دائما بالقميص الاصفر

ماركوب برتوريلو ا ف ب/ا ف ب

الدراج البولندي ميكال كفياتوفسكي (يمين) يحتفل مع زميله الاكوادوري ريشار كاراباز بالفوز بالمرحلة الثامنة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية في 17 ايلول/سبتمبر 2020.

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لاروش-سور-فورون (فرنسا) (أ ف ب)

أحرز البولندي ميكال كفياتكوفسكي الخميس المرحلة الثامنة عشرة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية، فيما احتفظ السلوفيني بريموز روغليتش بالقميص الأصفر.

وقطع كفياتكوفسكي (30 عاما) مسافة المرحلة البالغة 175 كلم بين ميريبيل ولاروش-سور-فورون بزمن أربع ساعات و47 دقيقة و33 ثانية بمعدل وسطي 36,6 كلم/ساعة، محققا فوزه الاول في طواف فرنسا في مشاركته السابعة.

وتفوق كفياتوفسكي على زميله في فريق إينيوس، الاكوادوري ريشار كاراباز. وانطلق الدراجان بمفردهما قبل ست كيلومترات من خط النهاية وواصلا مشوارهما معا حتى الكيلومتر الاخير عندما خففا من السرعة وتجاوزا معا خط الوصول.

وهو الفوز الاول لفريق إينيوس في نسخة هذا العام وجاء غداة انسحاب دراجه الكولومبي إيغان برنال حامل اللقب، كما هو الفوز الأول له في طواف فرنسا منذ احراز البريطاني جيراينت توماس المركز الاول في 19 تموز/يوليو 2018.

وحافظ روغليتش على فارق الـ57 ثانية الذي يفصله عن مواطنه تاداي بوغاتشار قبل ثلاثة أيام من نهاية الطواف، وذلك بحلوله رابعا أمام بوغاتشار الخامس بالتوقيت ذاته وبفارق دقيقة و53 ثانية عن كفياتوفسكي.

ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل في المرحلة ال17:

1- البولندي ميكال كاراباز 4:47:33 ساعة

2- الاكوادوري ريشار كاراباس التوقيت ذاته

3- البلجيكي فوت فان أيرت بفارق 1,51 دقيقة

4- السلوفيني بريموز روغليتش بفارق 1,53 د

5- السلوفيني تاداي بوغاتشار بفارق 1,53 د

- الترتيب العام للخمسة الاوائل:

1- السلوفيني بريموز روغليتش 79:45:30 ساعة

2- السلوفيني تادي بوغاتشار بفارق 57 ثانية

3- الكولومبي ميغيل أنخل لوبيس بفارق 1:26 دقيقة

4- الاسترالي ريتشي بورت بفارق 3:06 د

5- الاسباني ميكل لاندا بفارق 3:28 د

© 2020 AFP