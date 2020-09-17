فرنسا تسجل 10593 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة في أعلى حصيلة منذ ظهور الوباء

أحد مراكز إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في مرسيليا. فرنسا في 17 سبتمبر/أيلول 2020.

قالت وزارة الصحة الفرنسية الخميس إنه قد تم تسجيل عدد قياسي جديد من المصابين بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بلغ 10593 حالة إضافية وهي الحصيلة اليومية الأعلى منذ ظهور الوباء في البلاد قبل ستة أشهر.

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كشفت بيانات وزارة الصحة الفرنسية الخميس أن فرنسا سجلت عددا قياسيا من المصابين بفيروس كورونا بلغ 10593 حالة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وهو أعلى إحصاء في يوم واحد منذ ظهور الوباء في البلاد.

جاءت هذه الزيادة بعد أن قررت الحكومة إتاحة فحوص كوفيد-19 بالمجان مما أحدث قفزة في حالات الفحص ومن ثم زيادة في معدلات الإصابة.

وكان أعلى رقم سابق مسجل لإصابات كورونا خلال 24 ساعة في فرنسا هو 10561 وسجل في 12 سبتمبر/أيلول.

وذكرت الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع هو الآخر إلى 415481، في حين ارتفع إجمالي الوفيات إلى 31095.

وتابعت الوزارة أنه تم إجراء نحو 1.2 مليون فحص خلال السبعة أيام الماضية. وأظهرت البيانات أن 5.4 بالمئة منها إيجابية.

فرانس24/ رويترز

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