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فيروس كورونا: منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس الخطر في أوروبا جراء معدلات "مقلقة" لانتقال العدوى

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رمز منظمة الصحة العالمية، جنيف. 24 فبراير/شباط 2020.
رمز منظمة الصحة العالمية، جنيف. 24 فبراير/شباط 2020. © أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس24 تابِع
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دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر في أوروبا جراء معدلات "مقلقة" لانتقال عدوى فيروس كورونا في القارة. وقال المدير الإقليمي للمنظمة في المنطقة، يجب أن تكون أعداد الإصابات التي سجلت في سبتمبر/أيلول " بمثابة جرس إنذار لنا جميعا".

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في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا، قال فرع منظمة الصحة العالمية في القارة العجوز الخميس إن معدلات انتقال العدوى في أوروبا "مقلقة"، وحذّر الدول من تقليص فترات الحجر الصحي.

وقال  المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا هانس كلوغه "على أعداد الإصابات التي سجّلت في سبتمبر/أيلول... أن تكون بمثابة جرس إنذار لنا جميعا".

وأفاد، في مؤتمر صحفي "على الرغم من أن هذه الأرقام تعكس وجود عمليات فحص شاملة، إلا أنها تكشف كذلك عن معدلات مقلقة لانتقال العدوى في أنحاء المنطقة".

 

فرانس24/ أ ف ب

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