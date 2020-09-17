كارتيرون في التعاون السعودي بعد الفسخ الجدلي لعقده مع الزمالك

مراسل ا ف ب/ارشيف

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الرياض (أ ف ب)

أعلن نادي التعاون السعودي تعاقده مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، بعد رحيله الصادم عن الزمالك المصري الذي يستعد للمشاركة في نصف نهائي دوري أبطال افريقيا لكرة القدم.

كتب التعاون المشارك في دوري ابطال آسيا في الدوحة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" مساء الاربعاء "وقعت إدارة النادي مبدئيا مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون لقيادة الفريق الاول لمدة موسمين قادمين، حيث سيتم توقيع العقد النهائي بين الطرفين في قطر عند وصل المدرب".

وأثارت تغريدة من محمد القاسم رئيس التعاون، صاحب المركز الثاني عشر الموسم الماضي في السعودية، غضب إدارة الزمالك "هذا التعاون يا ساده الي يبيه (ما يريد) يصير والي يأمر عليه يتم".

واعتبر مرتضى منصور رئيس الزمالك في حديث تلفزيوني لبرنامج "أوضة اللبس" مع النجم السابق أحمد حسام "ميدو" أن ما حدث مع كارتيرون من التعاون غير مشروع مضيفا ان المدرب الفرنسي "كاذب وخائن وهرب من الزمالك.. قفز من النافذة، أصر على مشكلته النفسية نافيا ان يكون متعاقدا مع فريق آخر".

تابع منصور الذي حمل بقوة على رئيس نادي التعاون "كارتيرون طُرد من وادي دجلة والاهلي في مصر، هل يتعامل بهذه الطريقة مع الزمالك الذي احتضنه؟".

في المقابل، نفى التعاون ان يكون وزير الرياضة السعودي السابق تركي آل الشيخ قد تكفل بنفقات عقد المدرب الجديد "تكفلت إدارة النادي بكامل قيمتها المادية".

وكان الزمالك قَبِل استقالة كارتيرون، لاعب رين وليون سانت اتيان الفرنسي السابق، "لظروف خاصة" وعيّن طارق يحيى خلفا له بشكل موقت، وذلك بحسب ما أعلن منصور الأربعاء.

واتخذ كارتيرون (50 عاما) مساء الثلاثاء قرار الاستقالة من مهامه مع الفريق وفسخ عقده من طرف واحد، مع سداد الشرط الجزائي في عقده بقيمة 250 الف دولار.

وحاول منصور خلال اجتماع جمعه بالمدرب الفرنسي الثلاثاء بحضور اعضاء مجلس الادارة، إقناعه بالبقاء مع الفريق وزيادة راتبه الشهري، أو استكمال الموسم الحالي حتى نهاية مشواره في دوري ابطال افريقيا، مع تنازل النادي عن الشرط الجزائي في العقد، إلا أن كارتيرون رفض العرض وأصر على الرحيل.

وتولى كارتيرون، المتوج بلقب دوري أبطال افريقيا عام 2015 مع مازيمبي الكونغولي الديموقراطي وصاحب الخبرة الكبيرة في الكرة الافريقية، المهمة خلفا للصربي ميلوتين سريدويفيتش "ميتشو" في بداية الموسم الحالي، وقاد الزمالك للفوز بالكأس السوبر الإفريقية على حساب الترجي التونسي بطل دوري ابطال إفريقيا في العاصمة القطرية الدوحة بنتيجة 3-1.

كما توج مع الزمالك بالكأس السوبر المحلية لموسم 2018-2019 على حساب الاهلي بطل الدوري بركلات الترجيح في العاصمة الاماراتية ابو ظبي في شباط/فبراير الماضي، إضافة الى قيادته الفريق للتأهل الى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا حيث يتواجه مع الرجاء البيضاوي المغربي ذهابا في 17 تشرين الأول/اكتوبر في الدار البيضاء، وايابا في 24 منه في القاهرة.

وأوضح منصور أن كارتيرون أبلغه بأن ضغوط المباريات التي يتعرض لها الفريق حالياً في الدوري المصري هي السبب في رحيله.

وقاد كارتيرون الزمالك في 31 مباراة، فاز في 19 منها وخسر ثلاث مرات، لكنه عجز عن اللحاق بغريمه الاهلي هذا الموسم في الدوري المحلي.

© 2020 AFP