مونديال 2022: البرزايل تبدأ التصفيات في 9 تشرين الأول/أكتوبر ضد بوليفيا

جوان مابروماتا ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

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ساو باولو (أ ف ب)

أعلن الاتحاد الأميركي الجنوبي لكرة القدم (كونميبول) الخميس أن البرازيل بطلة القارة، ستبدأ التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في قطر 2022، ضد بوليفيا في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر المقبل من دون جمهور في ساو باولو.

وكانت المباراة ضد بوليفيا مقررة في 27 آذار/مارس الماضي في ريسيفي (شمال شرق)، لكنها تأجلت بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان مدرب بوليفيا سيزار فارياس طلب في تموز/يوليو الماضي إقامة المباراة على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو. لكن المسؤولين البرازيليين أعلنوا أخيرًا على تويتر اليوم الخميس أنها ستقام في ساو باولو.

وتخوض البرازيل المباراة الثانية في التصفيات ضد البيرو في 13 من الشهر ذاته في ليما.

وبقيت إقامة الجولتين الاولى والثانية من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022 معلقة لفترة طويلة بسبب الوباء الذي يواصل التفشي في أمريكا الجنوبية وبدأ في العودة إلى التفشي بقوة افي بعض الدول الأوروبية.

لكن اتحاد أمريكا الجنوبية أكد الخميس أن لاعبي أمريكا الجنوبية الذين يلعبون في أندية أوروبية يمكنهم الانضمام إلى منتخباتهم للمباريات التي ستقام بين 8 و13 تشرين الأول/أكتوبر.

ومن المقرر أن يعلن مدرب منتخب البرازيل تيتي قائمة اللاعبين المدعوين لمباراتي بوليفيا وبيرو غدا الجمعة.

خلال التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 ، كانت بداية سيليساو سيئة للغاية ، لكن انتهى بها الأمر في الحصول على تذكرته بسهولة ، من خلال تحقيق تسعة انتصارات متتالية بعد وصول تيتي في عام 2016. وصل منتخب البرازيل إلى روسيا ، حيث تعافى نيمار للتو من الإصابة وسخر من محاكاته ، وخرج من ربع النهائي أمام بلجيكا. على أرضه ، فاز السيليساو بكأس أمريكا التاسعة في عام 2019.

© 2020 AFP