الأردن يمنع الأعراس والمناسبات الاجتماعية لأكثر من 20 شخصا للحد من انتشار فيروس كورونا

شدد الأردن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، إذ يواجه منظمو الأعراس والجنازات والمناسبات الاجتماعية التي يتجاوز عدد الحاضرين فيها 20 شخصا، السجن لمدة تصل إلى عام. وسجلت المملكة 279 حالة إصابة ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 4131 إصابة بينها 26 حالة وفاة. كما علقت السلطات الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس.

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سيكون مصير مخالفي الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا في الأردن السجن لمدة تصل إلى عام، وتحديدا أولئك الذين ينظمون حفلات زواج أو جنازات أو مناسبات اجتماعية يحضرها أكثر من 20 شخصا.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة إن الأوامر الأخيرة، التي تنبثق عن قانون الطوارئ الذي أصدره الملك في أبريل/نيسان الماضي ليمنح الحكومة سلطات واسعة تحد من الحقوق المدنية، سيتم تنفيذها بصرامة.

وقال العضايلة "أمر الدفاع الجديد يأتي استكمالا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل الحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم، وبهدف منع التجاوزات والمخالفات التي أدت إلى انتشار العدوى وتزايد حالات الإصابة خلال الأيام الماضية". وأضاف أن السلطات ستفرض غرامات باهظة على الحاضرين.

وألقى وزير الصحة سعد جابر باللوم في زيادة الحالات في الأسابيع القليلة الماضية على السلوك "غير المسؤول" في حفلات الزواج والمناسبات الاجتماعية حيث يختلط كثيرون من دون ارتداء كمامات أو تطبيق قواعد التباعد الجسدي.

وسجلت المملكة 279 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 اليوم الخميس، في أعلى حصيلة يومية منذ بداية ظهور الوباء في مارس/آذار، ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 4131 إصابة بينها 26 حالة وفاة.

كما علقت السلطات الدراسة لمدة أسبوعين اعتبارا من الخميس لأكثر من مليوني تلميذ بعد رصد عشرات الإصابات بين المعلمين والطلاب منذ إعادة فتح المدارس في بداية الشهر بعد غياب دام خمسة أشهر.

فرانس24/ رويترز

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