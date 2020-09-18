الدوري الأميركي: ميامي يتقدم على بوسطن 2-صفر في نهائي المنطقة الشرقية

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اورلاندو (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

خطا ميامي هيت خطوة كبيرة نحو بلوغ نهائي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين لأول مرة منذ 2014، وذلك بعد تقدمه على بوسطن سلتيكس 2-صفر في سلسلة نهائي المنطقة الشرقية بالفوز عليه 106-101 الخميس في أورلاندو حيث يستكمل الموسم خلف أبواب موصدة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وعلى غرار المباراة الأولى التي تخلف فيها بفارق 14 نقطة قبل أن يعود ويحسمها 117-114 بعد شوط إضافي، بدا الفوز بعيدا عن متناول ميامي في مباراة الخميس بعد أن تخلف بفارق 17 نقطة في الربع الثاني، لكنه قلب الأمور لصالحه بعد ربع ثالث كبير جدا من لاعبيه حسموه لصالحهم 37-17.

وهي المرة الأولى في تاريخ ميامي، الفائز بلقب الدوري ثلاث مرات أعوام 2006 و2012 و2013، التي ينجح فيها الفريق بالخروج منتصرا من مباراة في الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" بعد تخلفه بفارق 17 نقطة.

ويدين فريق المدرب إيريك سبويلسترا الذي أنهى الشوط الأول متخلفا بفارق 13 نقطة، بهذه العودة الى السلوفيني غوران دراغيتش وبام أديبايو، إذ سجل الأول 25 نقطة مع 5 تمريرات حاسمة والثاني 21 مع 10 متابعات و4 تمريرات حاسمة، فيما ساهم جيمي باتلر الذي كان صاحب نقاط التقدم في آخر 12 ثانية من المباراة الأولى، بـ14 نقطة ودانكن روبنسون بـ18 ودجاي كراودر بـ12.

وفي الجهة المقابلة، كان كمبا ووكر الأفضل بتسجيله 23 نقطة مع 7 متابعات، وأضاف كل من جايسون تايتوم وجايلن براون 21 نقطة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا للفريق الأخضر الأسطوري الباحث عن لقبه الثامن عشر من أجل المحافظة على تقدمه ومعادلة السلسلة.

وتقام المباراة الثالثة السبت.

© 2020 AFP