الدوري الاميركي للمحترفين: أنتيتوكومبو أفضل لاعب للموسم الثاني تواليا

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لوس انجليس (أ ف ب)

اختير اليوناني يانيس انتيتوكومبو نجم ميلووكي باكس الجمعة أفضل لاعب في الدوري المنتظم لدوري كرة السلة الاميركي للمحترفين للموسم الثاني توليا.

كما أحرز انتيتوكومبو جائزة أفضل لاعب مدافع ليصبح ثالث لاعب فقط في التاريخ يفوز بالجائزتين في الموسم ذاته بعد الاسطورة مايكل جوردان مع شيكاغو بولز عام 1998 وحكيم أولاجون نجم هيوستن روكتس عام 1994.

وقال انتيتوكومبو (25 عاما) في فيديو من العاصمة اليونانية أثينا "مايكل جوردان أحد أفضل اللاعبين الذين حققوا الإنجاز، إن لم يكن أفضلهم. حكيم هو رجل أمتثل به، لقد أتى من حيث أتيت، من نيجيريا، حيث أن جذوري هناك".

وتابع "بمجرد أن أكون في ذات الجملة معهما يعني لي الكثير".

وتألفت لجنة التصويت من مجموعة من الصحافيين والمراسلين الرياضيين، حيث منح 85 منهم المرتبة الاولى للعملاق اليوناني مقابل 16 صوتا لنجم لوس انجليس ليكرز ليبرون جيمس الفائز بالجائزة في اربع مناسبات، فيما لم يحصل جيمس هاردن نجم روكتس الذي حل في المركز الثالث على اي تصويت للمرتبة الاولى.

وارتكز التصويت على أداء اللاعبين منذ بداية الموسم حتى 11 آذار/مارس عندما علقت المنافسات بسبب فيروس كورونا المستجد، فيما لم يشمل المباريات التي استكملت في "فقاعة" اورلاندو في ولاية فلوريدا في أواخر تموز/يوليو الفائت بمشاركة الفرق القادرة فقط على حجز مقاعد لها في الادوار الاقصائية "بلاي اوف" (22 من اصل 30).

وحقق انتيتوكومبو معدل 29,5 نقطة و13,6 متابعة و5,6 تمريرات حاسمة في المباراة الواحدة ليقود باكس الى صدارة الدوري المنتظم ويصبح أسرع فريق في تاريخ الدوري يتأهل الى الادوار الاقصائية (بعد 56 مباراة) منذ أن بدّلت الرابطة نظام الـ"بلاي اوف" عام 1984.

الا ان فرحة اليوناني لم تكتمل مرة أخرى هذا العام، إذ فقد فريقه فرصة المنافسة على اللقب بخروجه من نصف نهائي المنطقة الشرقية امام ميامي هيت، في حين خسر نهائي المنطقة العام الماضي امام تورونتو رابتورز الذي احرز اللقب.

وقال اليوناني "بالطبع كنت أود أن أبقى في الفقاعة ألعب المباريات وأقاتل ولكن في نهاية المطاف لقد فزت بالجائزة وأنا ممتن جدا".

كما أصبح انتيتوكومبو اللاعب رقم 12 الذي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري لموسمين متتالين بعد كل من جوردان، ستيفن كوري، ليبرون جيمس، ستيف ناش، تيم دانكن، ماجيك جونسون، لاري بيرد، موزيس مالون، كريم عبد الجبار، ويلت تشامبرلين وبيل راسل.

© 2020 AFP